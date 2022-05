Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci si sono lasciati al matrimonio: parla lei

- Advertisement -

Finisce malissimo la storia d’amore tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci: l’influencer è stata lasciata a pochi giorni dalle nozze, scopriamo cosa è successo.

Momento decisamente difficile quello che sta vivendo Ginevra Lambruschi, che in procinto di sposarsi con Mirko Antonucci, padre della sua piccola Sophie, è stata lasciata proprio a pochi giorni dal matrimonio. È stata la stessa ragazza ha comunicare ciò che è accaduto, affidandosi a Instagram: scopriamo cosa è successo.

Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci: la ricostruzione

Ginevra ha affidato il proprio pensiero a Instagram, ha scritto con poche parole di essere stata lasciata proprio a pochi giorni dal matrimonio dal suo promesso sposo e padre di sua figlia, l’ex calciatore della Roma Mirko Antonucci. La ragazza ha confessato il dolore che ha provato, ma ha anche messo in chiaro che si rialzerà presto e lo farà per sua figlia Sophie, la priorità in questo momento delicato della sua vita. Una brutta botta sicuramente per la ragazza, che ora si trova a dover, come lei stessa ha sottolineato, “mettere insieme i pezzi” e ripartire dopo questa incredibile rottura.

Ginevra Lambruschi è un’influencer di successo ed è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, anche se è stata breve. La ragazza è entrata nel dating show di Canale 5 per corteggiare Marco Cartasegna, ma dopo alcune esterne è stata eliminata dal programma. Mirko Antonucci nella vita fa il calciatore e ha sicuramente avuto il momento più alto della carriera quando ha esordito nella Roma, non riuscendo però poi a trovare continuità e rimanere in giallorosso.

I due hanno avuto anche una figlia, di nome Sophie, ed erano pronti a sposarsi, ma qualcosa è andato storto. Non conosciamo le motivazioni che hanno portato alla rottura, da Antonucci non è arrivata nessuna comunicazione, anzi il calciatore si è addirittura eliminato dai social.