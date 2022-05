Giorgia Palmas e Filippo Magnini quanto è costato il matrimonio?

- Advertisement -

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore raccontandolo a Verissimo. Ma quanto è costato il matrimonio?

Giorgia Palmas e Filippo Magnini il 14 maggio 2022 hanno festeggiato il loro matrimonio con rito religioso. Dopo i rinvii causa Covid, la coppia avrebbe dovuto sposarsi nel 2020, sono riusciti dopo due anni a coronare il loro sogno d’amore con le nozze celebrate a Como. L’ex velina e il nuotatore si sono sposati infatti civilmente lo scorso maggio in attesa della cerimonia già organizzata da tempo e per cui non hanno badato a spese.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti nel 2018 grazie alla festa di compleanno del loro amico in comune Alessandro. Al party il nuotatore di origini siciliane ha subito capito che era la show girl sarda la donna della sua vita. È stato così e dopo un lungo corteggiamento i due si sono fidanzati. Nel 2020 è nata la loro figlia Mia Magnini che oggi ha due anni. A Verissimo hanno mostrato a Silvia Toffanin le immagini delle nozze e ci si chiede: ma quanto è costato il matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini?

Giorgia Palmas e Filippo Magnini matrimonio: costi

Non possiamo ovviamente conoscere con esattezza quanto è costato il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini celebrato il 16 maggio 2022. Però possiamo di certo farci un’idea conoscendo la location e l’event planner che ha curato gli allestimenti. La chiesa in cui è stato celebrato il rito è San Sisinnio ad Argegno (Como). Il costo medio per un contributo di beneficenza per la celebrazione in Chiesa del rito religioso oscilla dai 300 agli 800 euro. La spesa per i fiori è soggettiva, Giorgia Palmas ha scelto di addobbare la navata con un tripudio di fiori, dalle panche all’altare, probabilmente rose bianche e colorate senza spine, rose e plumetis arrivando a spendere una cifra tra i 3mila e i 5mila euro, sempre restando nel campo delle ipotesi. La location del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è Villa Bonomi sul lago di Como.

Stando alle informazioni non ufficiali che si possono raccogliere su diversi blog in cui le spose raccontano le loro esperienze, i costi di un matrimonio in una villa storica sul lago di Como oscillano dai mille e cinquecento euro fino ai 35mila per il solo fitto della struttura. La quota a persona: 250 euro circa a salire in base al menù scelto che varia dal numero di portate e dagli extra per gli angoli dell’aperitivo. Questi all’incirca l’idea dei costo di quanto hanno speso Giorgia Palmas e Filippo Magnini per il loro matrimonio sul lago di Como, escluso fiori e allestimenti. Per questo aspetto del ricevimento l’ex velina mora di Striscia la Notizia si è affidata all’Event design Vincenzo D’Ascanio. Non sappiamo se è il caso delle nozze della Palmas, ma i costi dei fiori per un festeggiamento sfarzoso possono arrivare ai 10mila euro o anche superare questa cifra.

Ad esempio Elettra Lamborghini, per il suo matrimonio nel 2020 sul Lago di Como con Afrojack a Villa Balbiano, avrebbe speso secondo qui finanza intorno ai 50 mila euro per l’organizzazione del ricevimento con la società di Vincenzo D’Ascanio. In conclusione per il loro matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini avranno speso più di 50mila euro se si pensa ad abiti, trucco e acconciatura. Attenzione la cifra è sempre a deduzione e quindi non ufficiale.