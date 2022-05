Giorgia Palmas Filippo Magnini location matrimonio: dove si sono sposati

- Advertisement -

Dove si sono sposati Filippo Magnini e Giorgia Palmas? Ecco la location delle splendide nozze del campione di nuoto e l’ex velina.

Una location da sogno per le nozze di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul luogo scelto dalla celebre coppia per dirsì sì. Una giornata da sogno, come nelle favole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)



Giorgia Palmas e Filippo Magnini dove si sono sposati

Il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini si è celebrato il 14 maggio 2022. I due si sono regalati la cerimonia religiosa da sogno che desideravano, dopo le nozze civili del 2021. L’ex velina e il campione di nuoto hanno optato per il Lago di Como. Si sono detti sì in una chiesa di Argegno, per poi trasferirsi con i tanti invitati in una storica villa posta proprio sullo spettacolare lago.

Una location a dir poco scenografica per la coppia, che ha festeggiato il proprio amore in una villa aristocratica, cicondata da un parco di ben quattro ettari. Spazi enormi e ammalianti, da togliere il fiato a ogni sguardo. Si tratta di Villa Bonomi, che ha ospitato queste nozze VIP, così come molte altre in passato. Si trova sulla costa occidentale del lago ed è una residenza costruita negli anni ’20 del secolo scorso. Ristrutturata interamente 40 anni dopo dall’architetto Luigi Caccia Dominioni, su richiesta del cavaliere Antonio Ratti.

All’interno della mestosa villa trovano spazio undici camere da letto, suddivise su tre livelli. Svariati saloni e ambienti di servizio, che si prestano per eventi di vario genere, che rappresentano ad oggi l’unico utilizzo della struttura. Inutile dire che il parco rappresenta l’elemento chiave del luogo. Si tratta probabilmente del dettaglio che ha convinto Giorgia Palmas e Filippo Magnini a optare proprio per questa specifica location sul Lago di Como. Progettato da Pietro Porcinai, tra gli architetti più famosi del 1900. Si sviluppa su livelli differenti e, tra scale e vialetti, ci si può “perdere” tra le sue meraviglie. I tavoli della cena sono stati allestiti proprio in questo spazio, tra le decorazioni di glicini e altri fiori. Un set studiato dall’artista Vincenzo Dascanio, per un’organizzazione gestita dalla wedding planner Isa Fiore.