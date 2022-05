Ida Platano a Verissimo disperata ma con Riccardo è un bluff!

- Advertisement -

Ida Platano a Verissimo nell’ultima puntata di sabato 28 maggio ha raccontato la verità sul rapporto con Riccardo: registrazione prima della lite

Ida Platano è stata ospite a Verissimo dove si è raccontata a Silvia Toffanin in un’emozionante intervista sulla sua vita privata, l’essere donna in carriera e madre. La dama di Uomini e donne è di origini siciliane, è nata a Palermo nel 1981 ed ha 41 anni di età. Di lavoro la Platano fa la parrucchiera, il suo negozio si chiama Maison Glamour e si trova a Brescia dove vive da molti anni. C’è sempre stato massimo riserbo su chi è l’ex marito e sul padre di suo figlio Samuele.

Ida è a Uomini e Donne Over da cinque anni. Il percorso della Platano nel dating show di Maria De Filippi é iniziato nella stagione 2017-2018. Inizia a conoscere prima Sossio Aruta poi inizia la storia d’amore infinta con Riccardo Guarnieri. Tra alti e bassi e dopo scontri con altre dame e cavalieri tra cui Armando Incarnato, Ida e Riccardo escono insieme dal programma come fidanzati. Partecipano a Temptation Island 2018 e nonostante il percorso tortuoso con Guarnieri vicino alla single Stefanì, i due dopo il falò di confronto finale tornano insieme. A sorpresa Ida e Riccardo si lasciano poco dopo perché il cavaliere iniziò a sentirsi con la tentatrice Stefanì. Tornati a Uomini e Donne Over da separati, tra liti e rancori tornano di nuovo insieme per poi lasciarsi perché la Platano non si sentiva desiderata. Definitivamente?

Ida a Verissimo parla di Riccardo

Ida Platano a Verissimo inizia a raccontata a Silvia Toffanin i problemi economici legati alla sua infanzia in Sicilia e alla sua numerosa famiglia con 7 fratelli che sente spesso. Ha iniziato a lavorare a 13 anni, poi nel ricordare quei momenti difficili scoppia a piangere ricordando di essere cresciuta troppo in fretta. Si è sposata infatti appena maggiorenne. I dieci anni di matrimonio di Ida Platano con il suo ex marito sono stati un crescere insieme più che vero amore. Dopo un anno e mezzo dal divorzio per tradimenti ricevuti è arrivato da un altro uomo suo figlio Samuele che ha cresciuto fin dalla gravidanza da sola. Il figlio di Ida oggi ha 11 anni di età e non ha mai conosciuto suo padre.

La Platano ha poi confessato di non aver mai visto Uomini e Donne e che ad iscriverla al programma nel 2017 è stato un suo cliente. Alla fine dell’intervista a Verissimo nella puntata del 28 maggio Ida ha poi parlato di Riccardo a Silvia Toffanin “mi sono ripresa la mia anima e me la sono rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto per amore. Con Riccardo è stato un sentimento mai provato, sempre più immenso. Oggi per Riccardo Guarnieri non provo amore, ma amore immenso. Penso che mi ami ancora peró è tanto orgoglioso. La cena è stata come il primo incontro, spero ci sarà un bacio”. Parole che sanno pesantemente di bluff quelle di Ida su Riccardo. Dopo l’intervista a Uomini e donne è successo infatti il putiferio con Ida e Riccardo che dopo una lite furente hanno messo un punto al loro ritorno insieme. Una beffa per la Platano che ci aveva creduto ancora una volta ma non è tornata insieme a Guarnieri.