Mariano di Vaio chi è la moglie Eleonora Brunacci e quanti figli hanno

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Eleonora Brunacci, la moglie di Mariano Di Vaio e scopriamo anche quanti figli hanno.

Dietro allo straordinario successo di Mariano Di Vaio, uno dei più grandi fashion influencer del mondo, c’è sempre stata Eleonora Brunacci, moglie del blogger e madre dei suoi figli. La donna ha supportato Mariano nel muovere i suoi primi passi nel mondo della moda, dalla fondazione del suo primo blog fino alla scalata verso il successo. Oggi, Mariano ed Eleonora stanno ancora insieme e hanno ben quattro figli: andiamo a conoscere meglio la donna e la famiglia che ha con l’influencer.

Mariano Di Vaio: chi è la moglie Eleonora Brunacci

Il nome di Eleonora Brunacci è senza dubbio legato a quello di Mariano Di Vaio. Lei è estranea al mondo dello spettacolo, dopo il liceo ha studiato Giurisprudenza ed è diventata un avvocato. Anche lei è umbra come il marito, è nata a Perugia nel 1988 e ha legato la sua vita a quella di Mariano Di Vaio, sposato nel 2015.

La donna ha deciso di supportare in pieno il marito, lasciando anche lo studio legale in cui lavorava e affiancandolo nella creazione dell’e-commerce Nohow, dove Eleonora si occupa del settore legale e amministrativo, in linea con le sue competenze. Eleonora e Mariano fanno coppia quindi sia nella vita lavorativa che in quella privata e hanno una famiglia molto allargata.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: quanti figli anno

Come detto, Eleonora e Mariano sono sposati dal 2015 e hanno avuto ben quattro figli. Il primo è arrivato nel 2016, Nathan Leone, poi si sono aggiunti Leonardo Liam nel giugno 2018, Filiberto Noah nel settembre 2019 e infine Mia Annabelle nel gennaio 2022. Non passa inosservato il fatto che tutti i figli della coppia hanno due nomi, una scelta dovuta al fatto che i genitori hanno voluto dare un nome italiano e uno inglese a ogni figlio.