Mariano di Vaio patrimonio: quanto guadagna

- Advertisement -

Proviamo a delineare il patrimonio di Mariano Di Vaio: scopriamo quanto guadagna il noto influencer della moda.

Il mondo della moda in Italia ha sicuramente in Mariano Di Vaio uno dei volti più rappresentativi. Dall’Umbria all’America, Mariano si è appassionato alla moda e col suo blog ha ottenuto un successo pazzesco, consacrandosi poi sui social e diventando uno dei più importanti fashion influencer nel mondo. Insieme a sua moglie Eleonora Brunacci ha dato vita a Nohow, una piattaforma di e-commerce su cui comprare capi d’abbigliamento all’ultima moda, curato proprio da Mariano Di Vaio. Per capire la portata del suo successo, basta pensare che nel 2018 Forbes lo ha indicato come l’under 30 più potente nel settore della moda: proviamo dunque a capire quanto guadagna Di Vaio con la sua attività.

Quanto guadagna Mariano Di Vaio: il patrimonio

L’attività di Mariano Di Vaio nasce dal suo blog, ma si è consacrata soprattutto sul social. Su Instagram Di Vaio è una grandissima star e grazie al social network ha accumulato tantissimi guadagni. Ovviamente è difficile, se non impossibile, stimare i guadagni complessivi dell’influencer, ma limitandoci solo a Instagram sappiamo che, nella classifica stilata ha Hopper HQ nel 2020, Mariano Di Vaio era al terzo posto della classifica degli influencer italiani più pagati, alle spalle di Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi. Per ogni post, Mariano guadagna circa 21.300$, cifre decisamente vertiginose.

A questi guadagni si accumulano quelli provenienti da Nohow e poi quelli derivanti da eventuali sponsorizzazioni, partnership e via dicendo, impossibili da stimare, ma che garantiscono senza ombra di dubbio a Mariano Di Vaio delle entrate importanti. Tante attività dunque, che si dipanano in un settore già di suo lussuoso e ricco come quello della moda, in cui Mariano Di Vaio ha saputo muoversi e ritagliarsi il suo importante spazio grazie al suo incredibile lavoro sui social e non.