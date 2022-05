- Advertisement -

Il nome di Mariano Di Vaio viene spesso associato a Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi: scopriamo tutta la verità.

Mariano Di Vaio è senza dubbio uno dei nomi più importante del mondo dei social in Italia. Grazie al suo lavoro nel mondo della moda, Di Vaio è diventato uno dei più famosi fashion influencer del mondo, costruendo un successo veramente importante. Il suo nome dunque viene associato a quello dell’alta moda, ma anche a uno dei più celebri programmi televisivi in Italia, ovvero il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ma Mariano Di Vaio è mai stato effettivamente all’interno dello show? Scopriamo tutta la verità.

Mariano Di Vaio a Uomini e Donne: la verità

Fa abbastanza sorridere quest’associazione largamente diffusa perché in realtà Mariano Di Vaio non è mai stato a Uomini e Donne. Insomma, il suo nome non c’entra assolutamente nulla col dating show di Canale 5 e viene da chiedersi da dove venga dunque questa convinzione. Probabilmente la bellezza del ragazzo e il suo essere legato al mondo della moda, del fashion style e dei social ha creato questa associazione, che però non ha nessuna base di verità. Mariano Di Vaio non è un personaggio televisivo, ma una star del web e un imprenditore di grande successo.

A creare l’associazione non può essere stato nemmeno il gossip, terreno da cui Mariano Di Vaio è sempre stato lontano perché nella sua vita c’è sempre stato spazio solo per la donna della sua vita, ovvero Eleonora Brunacci, compagna del ragazzo prima del successo, poi socia in affari, moglie e madre dei suoi figli. Insieme i due hanno avuti quattro figli e sono legatissimi, un amore su cui non c’è mai stato nessun dubbio. Insomma, l’associazione tra Mariano Di Vaio e Uomini e Donne è assolutamente senza fondamento.