Ornella Vanoni retroscena su Ozpetek perché ha preferito la mozzarella

- Advertisement -

Scatenata Ornella Vanoni a Domenica In Show appuntamento speciale condotto da Mara Venier. La cantante ha anche raccontato un retroscena esilarante su Ferzan Ozpetek

Serata di stelle su Raiuno con Domenica In Show appuntamento speciale del talk condotto da Mara Venier. Tantissimi gli ospiti presenti in studio ma è stata Ornella Vanoni, come ormai da tradizione, a strappare applausi e risate. La cantante si è mostrata stanca di dover aspettare per la sua esibizione, ricordando più volte a Mara Venier di aver detto al suo cagnolino che sarebbe rientrata presto. Dopo aver incantato il pubblico in studio con la canzone Un sorriso dentro al pianto si è resa protagonista di un retroscena esilarante.

Insieme a Mara Venier in studio era presente anche il regista Ferzan Ozpetek grande fan proprio della straordinaria interprete. Durante la chiacchierata a Domenica In Show tra il regista e la conduttrice, Ornella Vanoni ha raccontato del suo primo incontro con Ozpetek. Entrambi si trovavano a Napoli e la cantante era impegnata a gustare una deliziosa mozzarella quando il regista di Saturno Contro si è avvicinato per salutarla. Ornella Vanoni, con la sua solita schiettezza, ha raccontato di non aver riconosciuto Ozpetek e di aver subito risposto “non faccio fotografie in questo momento perché sto mangiando”.

Un piccola gaffe che Ornella Vanoni ha voluto raccontare senza peli sulla lingue strappando applausi e risate al pubblico presente in sala. Un retroscena che però non ha intaccato ovviamente l’ammirazione che Ferzan Ozpetek ha nei confronti della Vanoni. L’interprete non ha risparmiato nemmeno la conduttrice Mara Venier che con straordinari tempi televisivi ha interrotto improvvisamente l’intervista a Ozpetek per segnalare al pubblico cosa stava succedendo. Zia Mara ha infatti rivelato che mentre parlava con il regista, Ornella Vanoni le accarezzava le gambe ripetendo “che bella pelle”. Un altro momento esilarante che ha caratterizzato Domenica In Show e catturato l’attenzione dei social.