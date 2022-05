Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini dove si sposano: location

- Advertisement -

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. Da Uomini e Donne alla cerimonia romantica il 29 maggio in una location da favola.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia si è formata nello studio di Uomini e Donne ed è ora pronta a dirsi sì all’altare. Una storia splendida e amatissima dai fan, che ora attendono foto e video dalla location magnifica scelta dai due per le nozze.

Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini dove si sposano

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano a Capri. Una cornice suggestiva a dir poco, dove le nozze si celebreranno al tramonto domenica 29 maggio, stessa data della scelta a U&D. Attraverso i social la sposa ha svelato qualche dettaglio in più sul suo grande giorno.

Lei e Marco Fantini si diranno sì alle ore 18.00. Per quanto Capri sia magnifica e in tanti sono soliti sfruttare i panorami marittimi per foto in motoscafo, l’ex di Uomini e Donne ha specificato di soffrire il mal di fare. Nulla da fare, quindi. Nessuno sguardo in anteprima al vestito invece. Quella sarà un’assoluta sorpresa. Dalla proposta di matrimonio alle nozze, da una location da favola all’altra. Chi segue la coppia attende questo giorno dal 2019, quando lui le chiese la mano a Parigi. Le nozze sono state però rimandate più volte a causa della pandemia. Nel frattempo i due, innamorati più che mai, hanno avuto due bambine, Bianca e Azzurra.

Sappiamo che i due hanno optato per rito civile e religioso. Per una questione di tempi, però, non sono riusciti a farlo nello stesso giorno. È facile pensare come abbiano già posto le loro firme in comune e ora possano godersi il loro grande giorno speciale. Conosciamo tanti dettagli ma non la location precisa. Ecco le info che abbiamo:

L’abito sarà bianco e lungo, elegante e raffinato, disegnato dalla casa di moda Emè sposa

L’acconciatura dei capelli sarà raccolta o mezza raccolta. Il tutto abbinato a un trucco realizzato dall’amico make up artist MrDaniel

Le fedi sono molto classiche e in oro giallo, del marchio Chopard. All’interno vi sono i rispettivi nomi e la data delle nozze