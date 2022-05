- Advertisement -

L’incubo di Leah è un thriller televisivo di 90 minuti circa, realizzato nel 2021. L’incubo di una giovane sposa rapita nel giorno del suo matrimonio.

Thriller e drama si mescolano ottimamente in L’incubo di Leah. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola avvincente del 2021 diretta da Ben Myerson. Il giorno più bello della vita della protagonista si trasforma in un incubo.

L’incubo di Leah trama e cast

Il titolo originale de L’incubo di Leah è A Deadly Bridgenapping. La pellicola è però in inglese nota anche come Fatal Fiancé. Girato negli Stati Uniti, principalmente a Los Angeles, è stato presentato il 3 gennaio 2021.

La protagonista è appunto Leah, come suggerisce il titolo. Si tratta di una giovane donna sul punto di convolare a nozze con Mark, l’uomo che ama. Questi è più grande di lei ma ha un immenso fascino. La loro storia d’amore è idilliaca ma il passato dell’uomo nasconde un’ombra pericolosa che in breve si abbatte su Leah.

A pochi giorni dal matrimonio, quando ormai mancano soltanto una manciata di preparativi, la giovane sposa nota che un’auto la sta seguendo. La paura la attanaglia ma in breve la macchina svanisce e lei si dimentica dell’episodio, troppo presa dalle nozze. Il fatidico giorno finalmente giunge e una donna misteriosa rapisce la sposa. Si tratta di Faith, ex fidanzata di Mark. Non ha mai accettato la separazione dall’uomo che credeva sarebbe diventato suo marito. Ormai impazzita, ha deciso di mettere in atto un piano del tutto folle e potenzialmente letale.

Scopriamo inoltre che Faith, a causa di alcuni atteggiamenti, era addirittura stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Col passare del tempo, però, Leah inizia ad avere dei dubbi. È possibile che quella che reputa una folle violenta stia in realtà soltanto mettendola in guardia nei confronti di Mark?

Guardando al cast, la protagonista Leah è interpretata da Brittany Underwood, mentre il futuro marito Mark è Greg Perrow. La donna del mistero che la rapisce, Faith, ha il volto di Camila Banus. A questi si aggiungono poi Dwayne Standridge (David), Kendra Carelli (Alicia), Laura Gardner (Dr. Batra), Catherine Grady (Leigh), Adam Hollick (Jerry) e Wally Kurth (Hank).