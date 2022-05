- Advertisement -

Andiamo a scoprire la vera storia del re del bisturi, il famoso medico protagonista del programma in onda su Real Time.

Tra i programmi più seguiti di Real Time c’è senza dubbio Il re del bisturi, nome con cui è conosciuto il Professor Giulio Basoccu, protagonista dell’omonima docuserie che ha acquistato un incredibile seguito. Andiamo a conoscere meglio dunque il famoso dottore, vera e propria star della televisione ormai.

Giulio Basoccu: chi è il re del bisturi

Sulla scia del successo del Dottor Nowzaradan, reso celebre in tutto il mondo proprio da Real Time col programma Vite al limite, anche in Italia abbiamo il nostro dottore televisivo, che risponde al nome di Giulio Basoccu, un medico con un feeling veramente spiccato con la televisione. Nato a Roma, nel 1993 ottiene una laurea con lode, cui segue la specializzazione col massimo dei voti. La sua formazione prosegue con corsi, master e periodi di approfondimento in giro per il mondo, esperienza che ha reso Basoccu uno dei chirurghi plastici più celebri in tutto il mondo.

Giulio Basoccu è specialista in chirurgia platica ed estetica, dal 1999 è Responsabile della Divisione di Chrirugia Platica Estetica e Ricostruttiva all’Istituto Neurotraumatologico di Grottaferrata ed è anche docente universitario alle Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata.

La sua carriera in campo medico è quindi eccezionali, il Prof ha fondato lo Studio Medico Basoccu, che si trova al centro della sua Roma ed è diventata una delle cliniche principali per quanto riguarda la chirurgia estetica in Italia. Insieme alla sua equipe altamente specializzata, Basoccu ha eseguito oltre 4.000 interventi, un’attività che ha reso lo studio un vero e proprio punto di riferimento.

Giulio Basoccu e la televisione

Oltre a essere un rinomato medico, il Prof. Basoccu è diventato, come detto, anche un noto personaggio televisivo. È spesso ospite di trasmissioni televisive, soprattutto riguardanti argomenti scientifici, ha condotto anche programmi radiofonici come Pillole di bellezza su Radio Antenna 1 e Bellezza alla Radio su Radio Globo. Nel 2014 ha ideato e condotto il programma Il Mondo di Giulio su Rete 4 e, nello stesso anno, ha scritto il suo primo libro: Il demiurgo plastico.

L’esperienza in televisione si è arricchita molto negli ultimi anni. Oltre a Il re del bisturi, Basoccu è stato protagonista di Sos Chirurgia 2 e ha anche esordito come attore nella sketch comedy di Sku Uno dal titolo Ritoccati.