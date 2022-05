Il re del bisturi dove si trova la clinica del programma e dove opera

- Advertisement -

Il re del bisturi: scopriamo dove si trova la clinica del celebre professore di Real Time e dove opera con la sua equipe medica.

Uno dei medici italiani più famosi è sicuramente il Professor Giulio Basoccu, uno dei chirurghi platici più importanti del nostro paese e protagonista della celebre trasmissione di Real Time: Il re del bisturi. Andiamo a scoprire dove si trova la clinica del medico e dove conduce le proprie operazioni.

Il re del bisturi: dove si trova la clinica di Giulio Basoccu

La carriera in campo medico di Giulio Basoccu è eccezionale e l’ha portato a essere uno dei più importanti rappresentanti della chirurgia plastica ed estetica italiana e non. Dal 1999 il Professore ricopre il ruolo di Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva all’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata. Il dottore conduce qui alcune delle sue operazioni, in questo istituto che si trova quindi a Grottaferrata, comune che si trova in posizione sud-est rispetto a Roma.

Oltre alla sua attività all’Istituto, il dottore opera anche nella sua clinica, lo Studio Medico Basoccu, che si trova a Roma, la città d’origine del medico. Precisamente, la clinica si trova in Via di Campo Marzio 69, nel cuore della città eterna, alle spalle di Via del Corso e quindi proprio nel pieno del centro storico e turistico della Capitale.

Nella sua clinica, il dottor Basoccu offre una vasta gamma di servizi, dagli interventi di chirurgia estetica di ogni tipo ai trattamenti di medicina estetica, fino alla laserterapia. Sul sito dello studio medico è possibile vedere tutti i servizi offerti dallo studio, con ampie spiegazioni per ogni servizio medico garantito, e per sapere i prezzi è presente un form che permette di chiedere un preventivo e di prenotare una visita. Oltre al sito, lo studio medico ha anche un’applicazione, per chi predilige la navigazione da mobile.