Il re del bisturi prezzi filler e operazioni: cifre

Scopriamo i prezzi del re del bisturi: quanto costano le operazioni e i filler del famoso medico di Real Time.

Con la partecipazione al programma di Real Time Il re del bisturi, il Dottor Giulio Basoccu è diventato sicuramente uno dei più famosi chirughi estetici d’Italia e non solo. Alle spalle il medico ha una carriera a dir poco brillante e ha dato vita al suo studio medico, che offre tantissimi servizi di chirurgia e medicina estetica. Trattamenti che in molti hanno seguito con passione su Real Time e allora la domanda sorge lecita: ma quanto costa farsi operare dal re del bisturi? Andiamo dunque a scoprire cosa sappiamo sui prezzi delle sue operazioni.

Il re del bisturi: i prezzi dei filler e delle operazioni

Lo abbiamo visto operare tante volte in televisione, ma quanto costa sottoporsi a quei trattamenti che il re del bisturi esegue con tanta maestria. Come è ovvio che sia, i prezzi sono vari e dipendono dal tipo di operazione cui ci si deve sottoporre. Per conoscere nel dettaglio i prezzi dei filler e delle operazioni bisogna andare sul sito ufficiale dello Studio Medico Basoccu, la clinica dove opera il re del bisturi. Qui è possibile, tramite un apposito form, richiedere una visita, che servirà poi a stabili eventuali trattamenti da erogare e, a seconda dei singoli casi, il prezzo delle operazioni.

Sempre sul sito dello Studio Medico Basoccu è possibile vedere tutti i tipi di servizi offerti dalla clinica e per ognuno di questi è disponibile un’ampia spiegazione, così da avere già un’idea abbastanza specifica di ciò che ci si aspetta da ogni intervento. Gli interventi che vengono realizzati in clinica variano dalla chirurgia estetica, con operazioni al viso, al seno e al corpo, alla medicina estetica, con filler, botulino e così via. Per sapere tutti i dettagli, la mossa ideale è recarsi sul sito e contattare la clinica.