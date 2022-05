Sei sorelle soap opera trama e cast

- Advertisement -

Sei sorelle, scopriamo meglio di cosa parla la nuova soap opera spagnola in onda su Rai 1: trama e cast della serie.

Lunedì 30 maggio ha fatto il proprio esordio su Rai 1 Sei sorelle, nuova soap opera spagnola andata in onda dal 2015 al 2017 in patria e pronta ora a conquistare anche il pubblico italiano. La soap andrà in onda in day-time su Rai 1, intorno alle 15:55, subito dopo il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno. Andiamo a scoprire meglio dunque di cosa parla Sei sorelle e qual è il cast della serie.

Sei sorelle: la trama della soap opera

La soap opera racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa. Queste donne si trovano a dover affrontare la vita dopo la morte del padre e dovranno lottare duramente per mantenere unita la famiglia e per conservare la loro posizione sociale, messa a rischio dopo la morte del padre. Le donne dovranno dimostrare la loro forza in una società fortemente maschilista come quella della Madrid di inizio 900.

Sei sorelle: il cast della soap opera

Ecco il cast di Sei sorelle: