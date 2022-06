Aldo Giovanni e Giacomo nuovo film quando esce

- Advertisement -

Quale sarà il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo? Il trio comico ha portato al cinema Odio l’estate nel 2020. Quando uscirà il prossimo?

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova commedia di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio ha svelato quando inizieranno le riprese. Ancora un po’ di pazienza.

Nuovo film Aldo Giovanni e Giacomo

Sul finire del 2021 abbiamo ottenuto le prime informazioni sul nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Intervistato dal Corriere della Sera, Giacomo Poretti ha spiegato come il trio comico abbia iniziato a parlare del nuovo film. Questo non è però il suo unico impegno. Ha infatti citato anche la sua terza fatica letteraria, Turno di note. Il libro cui tiene di più.

“A un certo punto abbiamo sentito il bisogno fisiologico di fare anche altro, da soli. Ci siamo visti una settimana fa (inizio ottobre 2021) per parlare del nuovo film”. A inizio dello scorso anno, invece, il trio aveva spiegato come volessero fare le cose per bene dopo Odio l’estate. Per questo motivo servirà un bel po’ di tempo. Le riprese inizieranno quest’estate ma per l’uscita si potrebbe dover aspettare il 2023.

Nuovo film di Giovanni Storti

Come ormai gli appassionati del trio ben sanno, i comici si cimentano in progetti separati. È qualcosa che non indica affatto un raffreddamento dei loro rapporti. Giovanni Storti ha infatti preso parte al film d’esordio di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Si è messo alla prova con un ruolo drammatico. Il film si intitola Le voci sole.

“Mi piace fare anche ruoli diversi. Nel passato ho fatto qualche ruolo cattivo ma mai drammatico. Sarei molto contento se me ne venissero proposti altri. Nonostante stiamo portando avanti progetti personali, con Aldo e Giacomo siamo sempre uniti. A giugno inizieremo a girare un nuovo film. Sarà ovviamente una commedia”.