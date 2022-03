Odio l’estate: trama e cast del film

Odio l’estate: la trama e il cast del film del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Odio l’estate è l’ultimo film che vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo, sotto la direzione di Massimo Venier, che ha firmato alcuni dei più grandi successi del trio come Tu la conosci Claudia? Chiedimi se sono felice e La leggenda di Al, John e Jack. Il film ha visto la luce nel gennaio 2020, poco prima dell’arrivo della pandemia e della temporanea chiusura delle sale. Un grande successo, che è valso la vittoria del Nastro d’argento per la miglior colonna sonora e due candidature come migliore commedia e a Lucia Mascino come migliore attrice in un film commedia. Scopriamo dunque di che parla il film e il cast.

Odio l’estate: la trama

Aldo, Giovanni e Giacomo sono i tre protagonisti del film, tre uomini che non si conoscono e con stili di vita molto diversi. I tre decidono di trascorrere le vacanze nella stessa località del sud Italia e a causa di un disguido prenotano la stessa casa, trovandosi dunque a doverla condividere. I tre dunque si trovano a dover vivere insieme e daranno vita alle gag più improbabili, prima di trovare il giusto equilibrio tra loro e dare vita a una bella amicizia.

Odio l’estate: il cast

Questo è il cast del film:

Aldo Baglio: Aldo Baglio

Giovanni Storti: Giovanni Storti

Giacomo Poretti: dottor Giacomo Poretti

Lucia Mascino: Barbara Poretti

Carlotta Natoli: Paola Storti

Roberto Citran: Rudi Contrada

Maria Di Biase: Carmen Baglio

Davide Calgaro: Salvo Baglio

Ilary Marzo: Ilary Baglio

Melissa Marzo: Melissa Baglio

Sabrina Martina: Alessia Storti

Edoardo Vaino: Ludovico

Massimo Ranieri: se stesso

Michele Placido: Maresciallo

Carlo De Ruggieri: Pirola

Valeria Colombo: Sonia l’infermiera

Francesco Brandi: Gerolin

Pietro Ragusa: poliziotto stradale toscano

Millie Fortunato Asquini: Else

Harald Ottesen Nødtvedt: Helmut

Roberto Giorgi: uomo al campeggio Tahiti

Emanuel Caserio: medico

Monica Contini: signora Caracciolo

