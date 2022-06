Caterina Balivo in Rai con nuovo programma: l’ira social

- Advertisement -

Caterina Balivo torna in Rai con il programma Help, ma la notizia scatena la rabbia di alcuni fan, che avrebbero voluto un trattamento diverso: scopriamo cosa è successo.

Caterina Balivo sarà una delle protagoniste di quest’estate, con il programma Help in onda su Rai 2 a luglio. Una notizia che da una parte ha fatto piacere ai fan, desiderosi di rivedere in televisione la conduttrice, ma dall’altra ha anche scatenato una sollevazione popolare sui social, perché gli stessi fan felici di rivedere la Balivo in televisione, si auspicavano un trattamento diverso. Scopriamo perché.

Caterina Balivo in Rai: l’ira dei social

Nel dettaglio, i fan si sarebbero lamentati perché avrebbero voluto vedere la conduttrice in una veste diversa, in prima serata o in un programma più importante all’interno del palinsesto televisivo. Help invece andrà in onda a luglio in seconda serata su Rai 2, una scelta che non ha fatto piacere ai fan, contenti di rivedere la Balivo in televisione, ma delusi dal vederla relegata in seconda serata.

Caterina Balivo in Rai con Help: quando va in onda

Andiamo a scoprire dunque tutti i dettagli della messa in onda del nuovo programma di Caterina Balivo. Help andrà in onda a partire da giovedì 28 luglio 2022 e verrà trasmesso ogni giovedi sera, in seconda serata. Il programma è l’adattamento del format What should I do e si caratterizza come un people show con l’obiettivo di aiutare persone comuni a decidere riguardo delle scelte importanti che devono fare nella loro vita.

Le persone che si rivolgono al programma dunque racconteranno i loro dubbi e il pubblico avrà la facoltà di aiutarli esprimendo il loro pensiero tramite il voto. Man mano che la storia prende forma il pubblico può modificare il proprio voto e alla fine del racconto, il protagonista sarà tenuto a rispettare il desiderio del pubblico nel prendere la sua decisione.