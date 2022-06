Charlie’s Angels Più che mai trama e cast

- Advertisement -

Charlie’s Angels Più che mai è un film d’azione del 2003, sequel della pellicola del 2000, con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Charlie’s Angels Più che mai. Dalla trama al cast, fino al motivo per il quale non è mai stato fatto un terzo capitolo del franchise d’azione tratto dalla celebre serie TV.

Iniziamo subito col dire che non vi è una motivazione ufficiale per la conclusione della saga dopo due film. La ragione reputata più plausibile è quella relativa al budget. Per il sequel le tre protagoniste ottennero più soldi dalla contrattazione con la McG. Vi fu un aumento dei costi di circa 30 milioni di dollari, a fronte della stessa cifra al botteghino (anzi inferiore di circa 5 milioni). Andare avanti avrebbe portato probabilmente a un abbassamento degli introiti e un aumento della spesa. Nel 2019 si è tentato di riprendere il discorso, ma fuori tempo massimo. Il reboot con Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska ha infatti incassato 73 milioni, circa 20 in più del budget.

Charlie’s Angels Più che mai trama

Nel sequel ritroviamo le protagoniste, Natlie Cook, Dylan Sanders e Alex Munday. Tutte pronte a tornare in azione, stavolta per recuperare due anelli d’argento. Questi sono svaniti nel nulla misteriosamente. Ovviamente non si tratta di gioielli qualunque. Questi non possono essere sostituiti. Al loro interno, infatti, vi sono delle preziose informazioni top secret. Queste sono riguardanti l’identità di tutte le persone iscritte al programma federale di protezione testimoni.

Alcuni soggetti presenti in questa lisat secretata iniziano a morire. Questo è il segnale per l’ingresso in campo dei tre angeli. Devono però mettere in campo tutte le proprie abilità per riuscire a completare la missione. Ad aiutarle vi è il collega Jimmy Bosley, come sempre. Il tutto avrà inizio in un avamposto sperduto nel nulla in Mongolia, dove scoprono che il responsabile è un angelo caduto.

Charlie’s Angels Più che mai cast

Le tre protagoniste di Charlie’s Angels Più che mai sono Natalie Coo, Dylan Sanders e Alex Munday, interpretate rispettivamente da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Spazio a Demi Moore, interprete di Madison Lee, così come Bernie Mac (Jimmy Bosley), Justin Theroux (Seamus O’Grady), Robert Patrick (Ray Carter), Luke Wilson (Pete), Crispin Glover (Il Secco), John Cleese (Padre di Alex), Matt LeBlanc (Jason Gibbons), Shia LaBeouf (Max), Carrie Fisher (Madre superiora) e Bruce Willis (William Rose Bailey).