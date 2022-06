Hummingbird trama e cast

- Advertisement -

Hummingbird è un film d’azione del 2013 con Jason Statham, diretto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Ecco cosa sappiamo.

La prima curiosità di Hummingbird è data dal titolo. Questo è quello originale, proposto nel Regno Unito. Se ne aggiunge un secondo, Redemption, sfruttato per il lancio negli Stati Uniti. In Italia abbiamo poi complicato ulteriormente le cose inserendo anche un sottotitolo: Redemption – Identità nascoste. La trama non cambia, così come il cast, ed ecco cosa sappiamo della pellicola con Jason Statham.

Hummingbird trama

Il protagonista di Hummingbird è Joey. Si tratta di un ex agente delle forze speciali. Il suo è un passato molto violento, macchiato da un crimine di guerra commesso in Afghanistan dopo essere stato accecato dalla perdita dei suoi compagni. Fuggito alla Corte marziale, ha trovato rifugio a Londra, dove vive come un senzatetto. La sua unica consolazione è l’alcool.

Una notte tutto cambia. Dorme nella sua “casetta” improvvisata in strada, di fianco all’amica Isabel. Alcuni teppisti lo attaccano e lui è fin troppo ubriaco per reagire. Scappa e trova riparo in un appartamento di lusso. Trascorre qui la notte, al caldo per una volta. Scopre che il proprietario è un uomo d’affari e da mesi è via per lavoro. Quella casa resterà vuota per moltissimo tempo. Joey decide di approfittare della situazione e di fatto si appropria della vita e della casa dello sconosciuto. Si ripulisce, iniziando a lavorare come lavapiatti. Trascorre poi il tempo libero con Isabel, che ha perso la vista dopo quella tragica notte.

Il ristorante dove lavora è di proprietà di un boss cinese molto potente, il cui braccio destro lo nota mentre si occupa di alcuni clienti ubriachi. Viene assunto come factotum. Tutto ciò gli consente di ottenere una certa stabilità economica, con la quale aiuta la chiesa locale a prendersi cura dei senzatetto. Nella comunità religiosa inontra Cristina, che come lui fugge da un oscuro passato. I due instaurano un rapporto molto complice, ma grazie a lei Joey scopre che Isabel è stata uccisa. L’antica rabbia cieca lo attanaglia ed è assetato di vendetta.

Hummingbird cast

Come spiegato, il protagonista di Hummingbird, diretto da Steven Knight (padre di Peaky Blinders e Taboo), è Jason Statham, calato nei panni di Joey.

Isabel ha il volto di Victoria Bewic, mentre Cristina è interpretata da Agata Buzek. Svariati i personaggi in questa pellicola, con Mr. Choy, ovvero Benedict Wong, Dawn, che è Vicky McClure e la Madre superiora, interpretata da Ger Ryan. Completano il cast: Danny Webb (Damon), Anthoby Morris (Taxman), Youssef Kerkour (Bouzanis), Anthony Morris (Esattore), Christian Brassington (Max Forrester), Sang Lui (Tony) e Lillie Buttery (Cristian nella versione giovaniel).