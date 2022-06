Inganni di famiglia trama e cast

- Advertisement -

Inganni di famiglia: andiamo a scoprire la trama e il cast del film diretto da David DeCoteau, in onda mercoledì 1 giugno su Tv8.

Nel consueto appuntamento delle ore 14:00 di Tv8 spazio al thriller Inganni di famiglia, in onda mercoledì 1 giugno. Il film per la televisione è uscito nel 2021, diretto da David DeCoteau, autore anche di tanti altri thriller televisivi come Killer Design, The Wrong High School Sweetheart e The Wrong Blind Date, tutti film usciti nel 2022 che testimoniano l’incredibile abbondanza della produzione del regista. Il film arriva dunque in Italia grazie a Tv8, la pellicola ha raccolto pareri tiepidi dalla critica e dal pubblico e ora anche gli spettatori italiani hanno l’occasione di vederlo.

Inganni di famiglia: la trama del film

La protagonista del film è Kristen, una donna che viene da un periodo molto difficile visto che ha dovuto convivere con uno stalker che la perseguitava. Alla fine, Kristen è riuscita a superare questo periodo difficile grazie alla sua terapeuta Denise, con cui Kristen riesce a mettersi alle spalle il suo trauma e a riprendere la sua vita. La ragazza dunque conosce James, i due s’innamorano e si sposano. Tutto sembra andare per il meglio finché la madre di James, quindi la suocera di Kristen, non si trasferisce a casa dei due sposi. I rapporti tra le due donne si mostrano subito tesi, Kristen farà di tutto per mantenere la situazione calma, ma scoprirà presto che la suocera ha dei secondi fini molto sinistri.

Inganni di famiglia: il cast del film

Ecco il cast degli attori protagonisti del film Inganni di famiglia:

Dey Young: Maggie

Allisonn McAtee: Kristen

Jackee Harry: Denise

Rib Hillis: James

Katie Kelly: Mara

Jonathan Stoddard: Max

Jeremy Sry: Michael

Michael Paré: Ross

Jensen Atwood: Steve

Jasmine Aivaliotis: Cheryl

Caryn Richman: Rebecca

Chelsea Gilson: Stephanie

Hilary Shepard: Bridget