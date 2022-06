Johnny Depp vince processo parla lui e sono lacrime: intanto è al pub

- Advertisement -

Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard e pochi minuti dopo il verdetto ha pubblicato sui social le sue prime dichiarazioni

Pochi minuti dopo che la giuria ha emesso il verdetto a favore di Johnny Depp nel suo caso per diffamazione contro Amber Heard, l’attore ha pubblicato la sua prima dichiarazione da quando il processo si è ufficialmente concluso. In un lungo post sul suo profilo Instagram, ha elogiato il suo team legale e coloro che lo hanno sostenuto durante il processo. “Mi sento in pace sapendo di aver finalmente raggiuntoil mio obiettivo” ha scritto Depp nella sua dichiarazione.

Queste le sue parole nel dettaglio: “Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita di coloro che mi erano più vicini, e anche la vita delle persone, che per molti, molti anni mi hanno sostenuto e creduto, sono cambiate per sempre. Tutto in un batter d’occhio. Accuse false, molto gravi e criminali mi sono state rivolte tramite i media, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me. Aveva già fatto il giro del mondo due volte in un secondo e ha avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera.

E sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente onorato. La mia decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene l’altezza degli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e l’inevitabile spettacolo mondiale nella mia vita, è stata presa solo dopo aver riflettuto a lungo. Fin dall’inizio, l’obiettivo di portare questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall’esito. Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti saldi nel sostenermi. Mi sento in pace sapendo di averlo finalmente raggiunto. Sono, e sono stato, sopraffatto dall’effusione di amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo. Spero che la mia ricerca per dire la verità abbia aiutato gli altri, uomini o donne, che si sono trovati nella mia situazione, e che coloro che li sostengono non si arrendano mai. Spero anche che la posizione torni ora all’innocenza fino a prova contraria, sia nei tribunali che nei media.

Desidero ringraziare il nobile lavoro del giudice, dei giurati, del personale del tribunale e degli sceriffi che hanno sacrificato il proprio tempo per arrivare a questo punto, e al mio diligente e incrollabile team legale che ha svolto un lavoro straordinario aiutandomi a condividere la verità. Il meglio deve ancora venire e un nuovo capitolo è finalmente iniziato. Veritas numquam perit”. Johnny Depp è stato avvistato in un pub di Newcastle quando è arrivata la notizia della vittoria della sua causa per diffamazione. L’attore beveva qualche drink con il cantante Sam Fender e altri amici. Amber Heard era presente alla corte in Virginia mentre veniva letto il verdetto, mentre Depp stava chiaramente assistendo dal Regno Unito, dove è apparso nei concerti durante il tour di Jeff Beck a Sheffield e Londra.