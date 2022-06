Jurassic Park tutti i film e in che ordine vederli

- Advertisement -

Jurassic Park: andiamo a scoprire quanti sono tutti i film che compongono la saga e in che ordini vederli.

Quella di Jurassic Park è sicuramente una delle saghe più fortunate della storia del cinema. Dal primo storico capitolo, divenuto ormai un cult, nel 1993 all’ultimo capitolo di Jurassic World, in uscita a partire dal 2 giugno in Italia nei cinema. Andiamo a scoprire dunque quali sono tutti i film che compongono la famosa saga sui dinosauri e in che ordine vederli.

Jurassic Park: tutti i film

Jurassic Park si articola in due trilogie ben distinte. La prima racchiude i tre film che compongono quello che potremmo definire il nucleo originario della saga, quello diretto dalla geniale mano di Steven Spielberg (i primi due film almeno). Il primo capitolo è Jurassic Park, risalente al 1993, che introduce dunque gli spettatori nel mondo di Jurassic Park, presentando il famoso parco a tema che sarà poi luogo del disastro coi dinosauri. Al momento della sua uscita, Jurassic Park ha fatto registrare il record di incassi nella storia del cinema, venendo battuto poi quattro anni dopo da Titanic. Un dato che fa comunque capire l’impatto del film.

Il secondo capitolo, Il mondo perduto – Jurassic Park, arriva nel 1997, e mostra le conseguenze del primo film, col ritorno nel parco distrutto nel capitolo precedente. Il film non riuscì a replicare il successo di Jurassic Park, quei livelli non verranno mai più raggiunti, ma contribuisce ad arricchire in maniera importante il franchise.

La prima trilogia si conclude poi con Jurassic Park III, che esce nel 2001 e vede il cambio della guardia alla regia, con Joe Johnson che sostituisce Steven Spielberg. Il film viene accolto in maniera totalmente negativa, tanto da rischiare di costituire una pietra tombale per il franchise: ma così non sarà.

Jurassic World: tutti i film

Jurassic Park III aveva lanciato parecchie ombre sul franchise, che però torna a nuova vita dopo tanti anni. Nel 2015 esce Jurassic World, serie che reintroduce tutti i temi di Jurassic Park aggiornandoli al cinema moderno, introducendo nuovi protagonisti come Chris Pratt e Bryce Dallas Howards e risollevando le fortune del franchise.

Jurassi World è stato seguito poi da Jurassic World – Il regno distrutto e a completare la trilogia arriva ora Jurassic World – Il dominio. Questo è per ora il punto di arrivo della saga, non è chiaro se ci saranno dei sequel o l’inizio di una nuova trilogia o qualche spinoff. Nessun progetto noto al momento, molto dipenderà forse dal successo di quest’ultimo capitolo.

La modalità di visione è semplice: la narrazione è temporalmente lineare e quindi è sufficiente vedere i film secondo l’ordine di uscita per comprendere al meglio tutta la storia.