Maneskin Supermodel official video dove è stato girato: location

I Maneskin non si fermano mai e stanno letteralmente spopolando col video di Supermodel: andiamo a scoprire dov’è stato girato.

Da qualche settimana i Maneskin sono tornati protagonisti col nuovo singolo dal titolo Supermodel e ora è arrivato anche il videoclip ufficiale della canzone. Il brano ha ottenuto, come capita ormai sempre alla band, un incredibile successo e ora sta spopolando anche il videoclip di Supermodel, diventato virale in pochissimo tempo. Scopriamo dunque tutto sul video e su dov’è stato girato.

Supermodel: dov’è stato girato il video della canzone dei Maneskin

Il successo di Maneskin s’incastra in maniera profonda in questi giorni col Regno Unito. La band ha ottenuto il secondo disco di platino nel Regno Unito con Beggin’ e ha girato il video di Supermodel proprio nella capitale britannica. Londra è quindi la location del videoclip, diretto da Bedroom Projects e Ben Chappell e scritto dagli stessi Maneskin. Il video attinge a pieno dalla tradizione degli anni ’90, omaggiando alcuni dei film preferiti dei membri della band, e proponendo elementi classici di grandi esponenti del mondo del cinema come Quentin Tarantino e Alfred Hitchcock. I Maneskin hanno raccontato di essersi divertiti a ricreare alcune scene e sequenza dei film di quegli anni, calando tutto nell’ambientazione della city, per un video decisamente elettrizzante.

Londra dunque serve ai Maneskin per poter ricreare Hollywood, le location sono quindi manipolate e adattate per far piombare i protagonisti all’interno di quei contesti cinematografici che si sono impegnati a ricostruire. Tra i film citati all’interno del video troviamo classici del film come Le Iene, Pulp Fiction, Run Lola Run e Marnie. L’idea, stando a quanto raccontato dalla band, è nata a Los Angeles, quando godendosi il relax in piscina i membri del gruppo stavano parlando dei loro film preferiti degli anni ’90 e così hanno deciso di omaggiarli in Supermodel.