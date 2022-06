Uomini e Donne Andrea nuovo tronista dopo il no di Veronica: gli indizi

- Advertisement -

A Uomini e Donne la scelta della tronista Veronica non ha sorpreso, ma per Andrea potrebbe arrivare un futuro da nuovo tronista

A Uomini e Donne si è conclusa la stagione con la scelta di Veronica Rimondi. La tronista ha deciso di proseguire la sua storia con Matteo e di comunicare ad Andrea che non è stata la sua scelta. Il corteggiatore ha accettato con grande signorilità la decisione della tronista ed è stato apprezzato per la sua gentilezza e educazione. Fin dal suo primo intervento Andrea si era fatto notare dal pubblico grazie alla sua dialettica e alla maturità mostrata. Successivamente si era proposto come corteggiatore di Veronica e fino alla fine ha conteso la tronista con Matteo.

Durante la puntata di Uomini e Donne dell’1 giugno, Tina ha spiegato di averlo molto apprezzato nonostante gli screzi iniziali. Al momento dei saluti, Andrea Della Cioppa ha voluto ringraziare tutti con parole che hanno commosso in particolare Tina: “Sei vera, diretta, onesta, una bella persona. Gianni ti ringrazio perché mi hai sempre sostenuto dall’inizio anche quando ero super attaccabile. Credo tu abbia un bel cuore. Maria i fatti parlano per te, vai alla grande perché vai a mille ma ti volevo ringraziarti perché mi hai sempre compreso fin dall’inizio ed è una cosa che non si dà mai per scontato”.

Commossa, Tina ha voluto rivelare ciò che pensa di Andrea: “Ragazzo profondo, intelligente che ha tanto da dare ad una donna. Ho tantissima stima per te. Ho tifato per te fin dal primo giorno” ha ammesso l’opinionista. Subito dopo aver lasciato lo studio, anche Ida ha voluto esprimere la sua preferenza per Andrea sottolineando come sia maturo, un uomo vero, una persona che merita ogni bene. La Platano ha infine ammesso di aver tifato per Andrea che vedeva meglio con Veronica rispetto a Matteo. I grandi complimenti ricevuti da gran parte del parterre e di figure rivelanti di Uomini e Donne sono indizi chiari della possibilità che Andrea Della Cioppa possa tornare a settembre come nuovo tronista.

L’ex corteggiatore potrebbe infatti intraprendere lo stesso percorso fatto da Luca Salatino che dopo essere stato corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e di aver ricevuto un no, è salito sul trono e proprio nella giornata ieri ha scelto Soraia. Inoltre delle utenti hanno segnalato a Deianira Marzano, che ha repostato questi commenti sul suo profilo Instagram, di Andrea in discoteca con una ragazza che si vantava del percorso fatto a Uomini e Donne e del fatto che ambiva a diventare nuovo tronista della prossima stagione del programma condotto da Maria De Filippi.