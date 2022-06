Jurassic World come finisce il primo film della nuova trilogia

- Advertisement -

Come finisce Jurassic World? Il primo film della nuova trilogia è uscito nel 2015, presentando i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Prima di vedere Jurassic World Dominion, al cinema dal 2 giugno, sarebbe il caso di rinfrescarsi la memoria e leggere come finisce Jurassic World del 2015, primo capitolo della nuova trilogia di Colin Trevorrow.

Jurassic World come finisce

Il parco è in balia dei dinosauri e tra loro si muove l’Indominus Rex, razza geneticamente modificata per sfruttare i punti di forza di differenti specie. Masrani è morto in un drammatico incidente e la direzione è passata sotto la guida di Hoskins. Questi non si fa scrupoli nello gettare nella mischia i Velociraptor, sfruttandoli per stanare e uccidere l’Indominus.

Owen è ovviamente contrario ma prende parte alla missione per assicurarsi che siano al sicuro (il più possibile). Ciò che non prevedono, però, è che il Rex abbia dentro di sé tracce di DNA Raptor, il che lo trasforma in breve nell’Alfa del gruppo, che si scaglia contro gli umani. La situazione sfugge di mano e un soldato uccide Charlie con un bazooka, proprio mentre Owen stava ristabilendo un rapporto.

Hoskins conduce intanto Dr. Wu all’elicottero con svariati embrioni, così da lasciare incolume Isla Nublar e portare avanti il progetto. Owen, Claire e i ragazzi, riusciti a fuggire con un furgone, intercettano Hoskins nel laboratorio. È pronto a prelevare altri embrioni, svelando come il parco sia solo una copertura per sfruttare i dinosauri come armi biologiche. Di colpo arriva Delta e l’uomo è morto.

I quattro scappano ma all’esterno vi sono Blue ed Echo. I Raptor esitano ad attaccare, dato il legame con Owen. Questi li libera dai collari e ristabilisce un legame. Sopraggiunge per l’Indominus, che ordina loro di attaccare. I tre disobbediscono e Blue viene scaraventata via. Echo e Delta attaccano il nemico ma vengono rapidamente uccise.

Claire prova il tutto per tutto, liberando il T-Rex, lo stesso apparso nel primo film. Ne nasce uno sconto terrificante, che l’Indominus sta per vincere, se non fosse per l’intervento di Blue. Il T-Rex riesce ad approfittarne e conduce l’ibrido sul bordo della laguna del Mesosauro, che emerge e trascina l’Indominus nelle profondità, annegandolo.

I due dinosauri vincitori si allontanano nella vegetazione, reclamando possesso dell’isola. Il giorno dopo i sopravvissuti vengono trasferiti in Costa Rica, dove Zach e Gray ritrovano i loro genitori, mentre Owen e Claire si allontanano insieme.