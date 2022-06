Jurassic World Dominion trama e cast dell’ultimo film della saga

- Advertisement -

Jurassic World Dominion esce al cinema in Italia il 2 giugno 2022. È l’ultimo film della nuova trilogia con Chris Pratt.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Jurassic World Dominion. I fan del franchise dovranno dire addio ai nuovi protagonisti e lo faranno ritrovando anche il trio al centro della prima trilogia. Il film uscirà in Italia con largo anticipo rispetto a USA e UK (10 giugno per loro), ed ecco le info che abbiamo in merito.

Jurassic World Dominion trama

Non abbiamo grandi informazioni in merito alla trama di Jurassic World Dominion. Si è tenuto il massimo riserbo in tal senso. Sappiamo però che le vicende si svolgono quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. Molti dei dinosauri presenti sono morti, altri sono stati invece portati negli USA per essere venduti all’asta. Questo piano non ha dato i frutti sperati nel secondo capitolo, concludendosi con la liberazione delle creature.

Oggi il mondo ha un aspetto ben differente e gli umani devono convivere con queste creature preistoriche. Lo scenario è totalmente cambiato e l’uomo non ha più il controllo, ritrovandosi più in basso nella catena alimentare.

Jurassic World cast

Chris Pratt torna nei panni dell’addestratore di Velociraptor Owen Grady. Ancora una volta ha deciso di ritirarsi in mezzo al nulla, così da poter vivere sereno. Anche in questo caso, però, gli verrà chiesto di tornare in azione e, come al solito, non potrà dire di no a Bryce Dallas Howard, che interpreta ancora Claire Dearing.

Come già annunciato da tempo, vedremo il ritorno del trio protagonista di Jurassic Park di Steven Spielberg, ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, rispettivamente nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. Quest’ultimo era già apparso nel finale del secondo film, ritrovandosi in un’aula di tribunale per spiegare il danno creato alla nostra specie. Altri volti noti del cast sono Omar Sy e BD Wong. Spazio poi a Daniella Pineda, Isabella Sermon e Justice Smith, che riprendono i ruoli del precedente film.