The Boys 3 quando esce e a che ora esce

Quando esce The Boys 3? Ecco da quando si potranno vedere i nuovi episodi dell’attesa nuova stagione della serie TV di Prime Video.

I fan attendono con ansia l’arrivo di The Boys 3. Quando esce su Prime Video? Saranno disponibili tutte insieme le nuove puntate al day one? Ecco quando ci sarà il finale di stagione, seguendo l’ordine di uscita.

The Boys 3 quando esce

Le riprese di The Boys 3 sono iniziate nella prima parte del 2021 ed è ora tutto pronto per la messa in onda in streaming su Prime Video. Il creatore dello show, Eric Kripke, ha svelato tempo fa il titolo del primo episodio, Payback. Per ora non conosciamo null’altro in tal senso. Dunque quando esce The Boys 3? La data fissata su Prime Video è il 3 giugno 2022.

Così come accaduto nelle passate stagioni, non si avranno a disposizione tutte le puntate in un colpo solo. I fan potranno però vedere in streaming, magari in binge watching, i primi tre episodi venerdì 3 giugno. In seguito si procederà con la messa in onda di una nuova puntata ogni venerdì. Ecco il programma d’uscita in streaming di The Boys 3:

The Boys 3 – Episodio 1: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 2: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 3: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 4: 10 giugno

The Boys 3 – Episodio 5: 17 giugno

The Boys 3 – Episodio 6: 24 giugno

The Boys 3 – Episodio 7: 1 luglio

The Boys 3 – Episodio 8: 8 luglio

The Boys 3 a che ora esce

Non abbiamo notizie ufficiali in merito a che ora esce The Boys 3 in streaming su Amazon Prime Video. La nuova serie sui folli supereroi e la squadra di Butcher pronta a smascherarli dinanzi al mondo è attesissima e i fan vorrebbero i nuovi episodi già a mezzanotte. Il loro desiderio potrebbe essere esaudito. Trattandosi di un rilascio internazionale, infatti, disponibile da subito in tutto il mondo, non stupirebbe scoprire come allo scoccare del 3 giugno si potrà già apprezzare la nuova stagione.