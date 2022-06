Alla Salute video Jovanotti dove è stato girato: Calabria al top

- Advertisement -

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato il video della canzone “Alla Salute” con la regia di Giacomo Triglia. Scopriamo dove è stato girato

Mentre il brano I Love You Baby continua ad essere tra i più ascoltati in Italia, Jovanotti è già proiettato al Jova Beach Party 2022 in programma dal 2 luglio a Lignano Sabbiadoro. Nel frattempo però ad un mese dall’inizio delle feste in spiaggia, Lorenzo Cherubini ha pubblicato il video dell canzone “Alla Salute”, brano presente nell’EP Mediterraneo capitolo di ciò che sarà Il disco del sole in arrivo a fine anno.

Il racconto di immagini del nuovo singolo di Jovanotti è uscito per stupire con luoghi da sogno, meta di vacanze estive di chi ama le bellezze del Sud Italia. Il video di Alla Salute è stato girato interamente in Calabria, in quel lembo di terra e mare che unisce le due suggestive location delle clip: Scilla e Gerace. Scilla è il Paese più settentrionale della Calabrisella di fronte lo stretto di Messina che si vede chiaramente dal promontorio.

Alla Salute video Jovanotti: location

Pieno di influenze siciliane dallo stile architettonico fino alla gastronomia con le mitiche granite al porto, questo comune calabrese è famoso per le case che si trovano letteralmente sul mare. L’altra location del video di Alla Salute è la splendida Gerace. Tra i borghi più belli d’Italia, il paese dell’entroterra calabrese si distingue nettamente nelle immagini per le sue bellezze monumentali. La scena del video del nuovo singolo di Jovanotti dove pesta i chicchi d’uva per la vendemmia è stato girato proprio a Girace. Per l’intero lavoro di musica e immagini di Alla salute la principale location è il centro medievale di questo borgo calabrese.

Il videoclip è stato diretto dal regista calabrese Giacomo Triglia e ha sposato a pieno il mood di Jovanotti a cui piace sperimentare e non lasciarsi assuefare dalla convenzionalità. Nelle scene cult di Alla Salute si possono notare citazioni ad alcuni dei film preferiti di Lorenzo: la parte delle bandiere è ispirata a Novecento di Bertolucci mentre è tratta da Il bisbetico domato la spremitura dell’uva. Chi è accanto a Jova nel video del nuovo singolo? Shantel, dj tedesco famoso per i brani con l’orchestra gitana e i remix di musica balcanica ed elettronica.