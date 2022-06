Fammi un beat tik tok significato

- Advertisement -

Cosa significa la frase diventata famosa su Tik Tok Fammi un beat? Scopriamo tutto sul nuovo trend del mondo dei social.

Sta letteralmente spopolando su TikTok la frase Fammi un beat, trend dominante negli ultimi giorni. Il commento Si ok ma fammi un beat è iniziato ad apparire con sempre maggiore insistenza sotto un numero sempre più crescente di video, diventando in brevissimo tempo virale. Ma cosa significa questa frase? E perché ha raggiunto un livello di diffusione tanto alto? Scopriamo tutto a riguardo.

Cosa significa Fammi un beat

Come spesso accade nel mondo di TikTok, questo trend ha avuto un’origine casuale, ma esemplificativa di quanto può essere coinvolgente e diffusiva questa piattaforma. Praticamente la frase nasce proprio nella sezione commenti di un video, in particolare uno della tiktoker e cantante Valeria Mancini. Un utente ha commentato un suo video scrivendo proprio Si ok ma fammi un beat, e da quel momento il commento è diventato virale, anche se chi l’ha poi replicato non conosceva il significato originale della frase.

L’utente xCarme, artefice del commento, ha spiegato la sua origine. Un suo amico ha commentato per primo il video di Valeria Mancini e lui, essendo il suo amico un produttore, gli ha risposto Si ok ma fammi un beat. Una frase per scherzare, senza un significato preciso, che è però diventata virale nel giro di pochissimo tempo. xCarme ne ha dunque approfittato e ha lanciato il trend, invitando gli utenti a replicare il suo commento sotto i video di qualunque tema, con l’obiettivo di monopolizzare la scena su TikTok. Questo trend dunque si è diffuso con forza e xCarme si è unito al novero di stelle di TikTok, venendo contattato da grandi creator della piattaforma e ottenendo un seguito a dir poco insperato solo qualche giorno fa. Tutto nato da un commento casuale, ma con la capacità, tipica degli utenti di TikTok, di saper cavalcare le mode che si creano.