Fedez Tananai Mara Sattei La Dolce Vita testo e significato canzone

- Advertisement -

Fedez, Tananai e Mara Sattei lanciano La Dolce Vita. Scopriamo testo e significato di questa nuova hit estiva 2022.

L’estate è alle porte, ormai è già qui ed è tempo di tormentoni. Le hit da ballare e ascoltare fino a non sopportarle più si stano diffondendo e Fedez, Tananai e Mara Sattei non vogliono mancare all’appuntamento con questa grande festa. Spazio così a La Dolce Vita.

La Dolce Vita significato

Fedez conferma la voglia di vintage nella sua musica. Con La Dolce Vita ci si ritrova inondati da sonorità twist che rimandano agli anni ’60. Una quotidianità serena e spensierata, ben distante da quella attuale, tra pandemia e guerra. Stile fresco e ironico, per un testo che in buona parte non si prende sul serio ma, al tempo stesso, trova spazio per lanciare qualche messaggio. Il risultato è una canzone che si pone come cartolina di una tipica estate italiana, un po’ cinematografica e datata ma sempre bellissima.

La Dolce Vita video

La Dolce Vita testo

E poi passa un anno e ci sembra meno

mi trovi diverso mi prendi la mano

da soli siam tutti nessuno

che vita è

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Buonasera e chiedo scusa

non ho capito cosa c’era nei suoi occhi, droga?

perché sennò era colpa mia

perché con me non studia mai

so che canzoni vuole lei

faccio a parole con il dj

so che non hai visto le Hawaii

dirotteremo Ryanair e se ci beccano stica

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

chiamami se vuoi, diglielo agli altri che stasera non puoi sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

e parte la corriera che mi porterà da te

la vita senza amore non mi farà mai bene