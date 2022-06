Francesca Fialdini Samuele Bersani perché si sono lasciati: la storia d’amore

- Advertisement -

Due volti molto famosi della televisione e della musica: Francesca Fialdini e Samuele Bersani hanno un legame molto profondo, ritenuto da molti d’amicizia, ma in realtà pare esserci stato qualcosa in più. Tra i due infatti dovrebbe esserci stata una storia d’amore, esemplificata in una dedica contenuta all’interno dell’ultimo album dell’artista, dal titolo Cinema Samuele. Scopriamo dunque i dettagli della loro storia e perché è finita.

Francesca Fialdini e Samuele Bersani: la storia d’amore

Come detto, tra i due c’è sempre stato un profondo legame d’amicizia, ma in un certo momento della loro vita hanno deciso di provare a fare quel passo in più. Tra i due pare esserci stata una storia d’amore, giunta però a termine. Nel proprio album Cinema Samuele, Bersani canta: “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo”. La Francesca in questione pare essere proprio la Fialdini e stando a quanto cantato da Bersani, la storia sarebbe naufragata a causa degli impegni del cantante, preso dalla propria attività e con poco tempo da dedicare alla donna.

Non sono arrivate mai né conferme né smentite ufficiale da parte dei due diretti interessati, le cui vite private sono sempre avvolte dal mistero. Entrambi tengono molto alla privacy e difficilmente esporranno in pubblico i loro sentimenti e ciò che hanno vissuto, per cui è molto difficile immaginare che arriverà una conferma ufficiale. La cosa certa è comunque che, se una storia d’amore c’è stata, questa è terminata e la dedica di Samuele Bersani nel suo album ricostruirebbe alla perfezione il puzzle. Per il resto, non sappiamo se ora nelle vite dei due ci siano nuovi amore, la riservatezza rimane sempre alta e le informazioni sono molto scarse.