Madre perfetta trama e cast della serie su Netflix

Madre perfetta è una serie TV in streaming su Netflix dal 3 giugno, ispirata alla storia di Amanda Knox. Uno show complesso che farà parlare di sé.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Madre perfetta e di cose da dire ve ne sono tante. Si tratta di una serie in streaming su Netlfix dal 3 giugno, adattamento del romanzo The Perfect Mother di Nina Darnton. Si ispira alla storia di Amanda Knox, raccontando la vicenda dal punto di vista di una madre chiamata a fronteggiare tutto ciò.

Madre perfetta trama e cast

Madre perfetta è andata in onda per la prima volta in Belgio nel 2021. La serie ha poi debuttato in Francia ad aprile 2022 mentre il resto del mondo potrà ora goderne via Netflix dal 3 giugno in streaming.

La protagonista è Helena, parigina che ha detto addio alla Francia per sposare Matthias Berg, medico tedesco che vive a Berlino. I due sono felici con due figli. Anya è la più grande, tornata nella città natale della madre per studiare all’università. Lukas è il più piccolo e frequenta ancora le superiori.

Una mattina giunge una telefonata da Anya, che informa la madre d’essere stata accusata ingiustamente dell’omicidio di un ragazzo. La vittima si chiama Damien Carnau ed è il giovane erede di una grande fortuna. Una vita spericolata, la sua, dedito ad alcool e droghe. Helene non ci pensa su due volte e vola a Parigi per aiutare sua figlia. Intende fare di tutto per tirarla fuori dai guai, dimostrando la sua innocenza.

Tornata a casa, ritrova Vincent, amore giovanile che è divenuto un affermato avvocato. Si fa aiutare da lui per soccorrere la figlia e svelare la verità sul caso. È convinta dell’assoluta innocenza di Anya. Si ritroverà però a scoprire chi sia davvero sua figlia. La ragazza che ha cresciuto non sembra esistere più. Arriverà a dubitare di lei in un intreccio di drama e rivelazioni.

La protagonista, Helene, è interpretata da Julie Gayet. Al suo fianco vi è Vincent, intrigante avvocato che le ha fatto battere il cuore da ragazza. Il suo volto è quello di Tomer Sisley. Anya è invece interpretata da Eden Ducourant, mentre la vittima Damien è l’attore Charles Crehange. Matthias Berg è Andrea Peitschmann, mentre il giovane Lukas è Maxi Driesen. Il capitano della Polizia Julien Mani, infine, è Cyril Guei.