Nicola Conversa chi è giudice di Questa è casa mia su Real Time

- Advertisement -

Nicola Conversa: scopriamo chi è il giudice del programma Questa è casa mia in onda su Real Time.

Tra i programmi più amati in onda su Real Time c’è senza dubbio Questa è casa mia, versione italiana del format originale britannico This is my house, in onda ogni venerdì sera su Real Time. Il programma è condotto da Tommaso Zorzi, coadiuvato dai quattro giudici Roberta Tagliavini, Nicola Conversa, Barbara Foria e Stefania Orlando. Andiamo a conoscere meglio uno di loro: Nicola Conversa.

Chi è Nicola Conversa

Nicola Conversa nasce a Canosa di Puglia nel 1989, studia a Taranto e si appassiona al teatro e alla recitazione, formando a venti anni il gruppo comico Nirkiop insieme a Mirko Mastrocinque. A loro si aggiungono poi altri compagni, a formare un vero e proprio collettivo, e l’ambiente in cui operano i Nirkiop è quello di YouTube, dove i loro video riguardano situazioni di vita quotidiana, ma rielaborati in chiave comica. I loro video acquisiscono un successo sempre più importante, col gruppo che cavalcando l’onda crea la sua prima webserie, dal titolo Facce da scuola, e il loro primo film: la Matricola.

Il salto di qualità nella carriera di Nicola Conversa arriva senza dubbio nel 2018, quando con il suo cortometraggio Mezzanotte Zero Zero riesce a entrare nella cinquina dei finalisti dei David di Donatello. Tre anni dopo, nel 2021, Nicola ha anche pubblicato il suo primo romanzo, dal forte taglio autobiografico, intitolato infatti Nella mia testa. Ora, è arrivata anche l’esperienza come giudice a Real Time in Questa è casa mia, programma in cui quattro concorrenti descrivono la propria casa e devono convincere i giurati che quella che stanno descrivendo è realmente la loro casa, ma solo uno la sta descrivendo veramente, gli altri tre recitano un falso copione.

Passando invece alla vita privata di Nicola Conversa, non ci sono molte informazioni sulla sua vita sentimentale, con lo youtuber che mantiene alta la riservatezza. Sappiamo comunque che Nicola si è spostato dalla Puglia a Milano e ora lavora lì.