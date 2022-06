- Advertisement -

Surviving summer è una serie TV in streaming su Netflix dal 3 giugno. Un teen drama estivo che promette di far parlare di sé.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Surviving summer – Un’estate travolgente, che spingerà gli spettatori in un teen drama da non perdere, girato in Australia, per la precisione a Melbourne, nel corso del 2021.

Surviving summer trama e cast

La protagonista di Surviving summer dà il nome alla serie TV. Si chiama infatti Summer Torres ed è una ragazza particolarmente ribelle. Le regole scolastiche le vanno strette ed è stata già espulsa da due istituti diversi. Arriva l’estate a la sua famiglia decide di fare qualcosa per cambiare il suo atteggiamento. Vive a New York ma i genitori la spediscono in Australia, dove potrà stare un po’ lontana dai suoi amici, che di certo non hanno la migliore influenza su di lei. La speranza è quella di ritrovarla dopo qualche mese maturata.

Summer parte del tutto controvoglia, costretta quasi a forza sull’aereo. Si cimenta in questo lungo viaggio e arriva a Shorehaven, cittadina scelta dai genitori per ripartire da zero. Odia tutto e tutti al suo arrivo. Si innamora però rapidamente del surf. Una passione inaspettata che le fa scattare qualcosa dentro, cambiando del tutto la sua prospettiva su quest’estate appena iniziata.

Guardando al cast, la protagonista Summer è interpretata da Sky Katz, nota per aver recitato nel revival di Raven, ovvero A Casa di Raven, in cui ha interpretato il personaggio di Tess O’Malleey.

Al suo fianco troviamo:

Kai Lewins – Ari Gibson

Savannah La Rain – Bodhi Mercer

Joao Marinho – Marlon Sousa

Lilliana Bowrey – Poppy Tetanui

Dustin Clare – Thommo

Chris Alosio – Manu

Asmara Feik – Honey

Natalia Bond – Freya

Mitchell Hardaker – Griff Temple

Cantona Stewart – Prawnie Tetanui

Tatiana Hotere – Luciana Sousa

Ilai Swindells – Nico

Surviving summer quanti episodi

La prima stagione di Surviving summer, in streaming su Netflix dal 3 giugno, è composta da 10 episodi, tutti disponibili sulla piattaforma nello stesso giorno:

Episodio 1 – L’esilio

Episodio 2 – Grandi progetti

Episodio 3 – Giornata di allenamento

Episodio 4 – Vergogna

Episodio 5 – Far felici gli sponsor

Episodio 6 – Nessuna pressione

Episodio 7 – Per Laynah

Episodio 8 – Stairway

Episodio 9 – Vai

Episodio 10 – Resta