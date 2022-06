Surviving summer come finisce: finale spiegato

- Advertisement -

Come finisce Surviving summer? Ecco il riassunto della serie su Netflix. Un teen drama sul surf ambientato in Australia.

Scopriamo tutto quello che accade nella prima stagione di Surviving summer. Ecco come finisce il teen drama su Netflix. Il finale spiegato e tutte le dinamiche principali dei 10 episodi proposti in streaming dal 3 giugno.

Surviving summer riassunto generale

Summer è una giovane ribelle di New York che viene espulsa per la seconda volta da scuola. Sua madre deve andare in Medio Oriente per lavoro e non sa davvero cosa fare con lei. Nessun’altra scuola è interessata ad accogliere la figlia. Non avendo altra scelta, decide di spedirla da una sua vecchia amica a Shorehaven, in Australia. La ragazza non è affatto entusiasta della cosa e odia tutto e tutti.

Vuole andarsene subito. Rimettersi su un aereo e scappare. Incontra Poppy e Bodhi in spiaggia e, anche se li trova interessanti, non cambia idea. Prenota il volo ma intanto va alla festa alla quale i due l’hanno invitata. Costringe Ari ad andare con lei ma questi viene scoperto dai genitori e finisce in punizione. Il ragazzo è arrabbiato perché sperava di poter partecipare alla gara di surf, ma Summer lo spinge a fare ciò che meglio crede, infrangendo le regole.

La protagonista fa amicizia con Poppy, Bodhi, Marlon e Ari. Impara così a ragionare in termini di gruppo e non come un lupo solitario. Le esperienze vissute con loro la portano a crescere, imparando dai suoi errori. Pur mostrandosi sempre ribelle e strafottente, è in realtà una ragazza che si preoccupa molto. Lo dimostra andando da Bodhi quando non si presenta alla gara. È stata accanto ad Ari e lo ha aiutato a superare gli attacchi di panico, finendo anche col perdere il volo per questo motivo.

Nell’episodio finale vediamo Margot, la mamma di Summer, guardarla con affetto mentre fa surf. Le due hanno poi modo di parlarsi a cuore aperto. La donna ammette che l’indipendenza della figlia l’ha sempre fatta sentire come se stesse costantemente ostacolandola. Promette che ridurrà la mole di lavoro per stare di più con lei. Summer però le dice che non deve compromettere la sua carriera a causa della sua sconsideratezza. É tempo di crescere.

Decidono così di lavorare sui loro problemi dopo il ritorno a New York. Si prende le sue responsabilità, confessando in una lettera le proprie colpe ai genitori di Ari, sollevandolo da alcune situazione sconvenienti che lo avevano fatto finire nei guai. Smette di incolpare il mondo ed è pronta a vivere a pieno la sua vita.

Surviving summer: la storia di Ari

Ari è surfista professionista che sta provando a tornare in acqua a gareggiare dopo un anno trascorso in ospedale a causa di un infortunio alla spalla. I suoi genitori non vogliono rivederlo sul surf, perché credono sia troppo pericoloso. Il ragazzo si sente asfissiato dalla loro preoccupazione costante.

Non sa però cos’altro fare se non assecondarli, così da non deluderli e rientrare esattamente nel piano che loro hanno in mente per la sua vita. È inoltre arrabbiato con i suoi amici, che non sono andati a trovarlo in ospedale. Per questo non va da Poppy quando sua madre muore. Si rende però conto dell’errore fatto e in seguito si scusa profondamente. Ha anche un’amicizia alquanto tesa con Marlon. Ari si è infatti ferito a una spalla quando i due hanno deciso di saltare da una scogliera tra le onde. Una volta giunti al tre, l’unico a buttarsi e farsi male è stato proprio il surfista professionista. È infuriato non per il mancato salto ma perché non sia andato a trovarlo, assicurandosi di come stesse. Odia inoltre il fatto che, pur conoscendo i suoi sentimenti per Bodhi, abbia comunque deciso di frequentarla in sua assenza. Alla fine però i due si chiariscono.

Il ragazzo è poi felice di vedere come Bodhi e Marlon si siano lasciati. Non è però mai in grado di dichiararsi. Inizia poi a dimenticarla quando la sente confessare a Poppy che non uscirebbe mai con lui. È amico da anni con Poppy e riescono a superare le rispettive mancanze. Si scopre poi che alla ragazza lui è sempre piaciuto e alla fine decide di invitarlo a casa. Prende l’iniziativa e lo bacia. Lui pare starci ma poi si tira indietro. Vuole esserle soltanto amico.

Il surf è la sua passione e soltanto per questo amore si lascia andare a una reazione ribelle. È pronto ad abbandonare casa se i suoi genitori lo ostacoleranno. Sul finire della prima stagione Ari e Summer si baciano. Un fulmine a ciel sereno, che sorprende e forse un po’ delude gli spettatori. È una trovata leggermente scontata ma tant’è. Accade al tramonto, per aggiungere originalità.

Surviving summer: finale tra Ari e Summer

Prima di andare alla gara, Ari si mette in cerca di Summer. Scopre però che lei è partita per l’aeroporto 1 ora prima. Ha anche lasciato loro una lettera nella quale si prende le proprie colpe per tutti i problemi in cui lo ha cacciato.

Sta per prendere parte alla gara ma corre da lei. Si lascia tutto alle spalle. Va dai suoi genitori e confessa loro d’aver avuto degli attacchi di panico e che proprio Summer lo ha aiutato. Dice loro che deve vederla prima che parta. Raggiunge l’aeroporto appena in tempo e le chiede di restare con lui. La ragazza però gli spiega che stara bene anche senza di lei. I due capiscono che per essere felici occorre prima di tutto essere responsabili. La ribellione di per sé non porta a nulla. Occorre ammettere gli errori e lavorare per fare meglio. Lui torna alla gara e lei cerca un posto per fare surf a New York.