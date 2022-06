The Boys 3 cos’è Herogasm e quando esce la puntata

- Advertisement -

The Boys 3 avrà una puntata dedicata a Herogasm. Cos’è e in quale episodio andrà in scena questa follia generale?

Il momento che i fan attendono con maggior ansia di The Boys 3 è Herogasm. Eric Kripke ha mantenuto la promessa e la parte più assurda, sessualmente parlando, del fumetto omonimo è stata inserita nella terza stagione. Ecco cos’è Herogasm e in quale puntata avrà luogo.

The Boys 3 Herogasm cos’è

The Boys 3 farà discutere? Come sempre ma soltanto in termini positivi. Allo show di Eric Kripke tutto è concesso, o quasi. Fin dall’annuncio della terza stagione, infatti, è stato rivelato come ci sarebbe stato un episodio dedicato all’arco narrativo più folle del fumetto: Herogasm. Volendo riassumere, si tratta di una assurda orgia tra supereroi.

Sarà l’episodio più scandaloso di sempre, ha promesso Kripke, e forze la maggior parte del pubblico non è pronta: “Fin dall’inizio tutti mi hanno sfidato a realizzare questo episodio. Ho raccolto la sfida, figli di p*****a”.

Guardando al fumetto, Herogasm è una parodia dei grandi cross-over in cui supereroi solitamente separati si ritrovano gli uni di fianco agli altri per fronteggiare un male superiore. Sulla carta accade proprio questo nel fumetto, ovvero i principali supereroi della Terra annunciano che spariranno dalla circolazione per un po’, dovendo contrastare una gravosa minaccia aliena. La verità è però tutt’altra. Il loro unico obiettivo è quello di rintanarsi su un’isola segreta per un’orgia libera e totale, tra fiumi di alcool e droghe. Butcher e la sua squadra riescono a infiltrarsi e lo spettacolo che si ritrovano davanti è così folle da sconvolgerli.

The Boys 3 Herogasm: quando esce

Non conosciamo ancora tutti i titoli degli episodi di The Boys 3. Per il momento su Prime Video sono disponibili le prime tre puntate: Payback (Rappresaglia), The Only Man In The Sky (L’unico uomo nel cielo), Barbary Coast (Costa barbarica).

Eric Kripke aveva però svelato un’anteprima ai propri fan. Sappiamo, dunque, che Herogasm sarà il sesto episodio. Quando andrà in onda? Occorrerà avere pazienza fino al prossimo 24 giugno, considerando come uscirà una puntata alla settimana dopo il lancio del 3 giugno.