Ambizione trama e cast della serie Netflix

Ambizione è una serie drama Netflix in streaming dal 3 giugno. Scopriamo cosa c’è da sapere su questa storia ambientata in un telegiornale turco.

Uno scontro generazionale tra generaziona Z e generazione X al’interno di un telegiornale in Turchia. Ecco il focus di Ambizione, drama Netflix in streaming dal 3 giugno. Il titolo originale, diffuso a livello internazionale, è As the crow flies. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ambizione trama e cast

Asli è una ventenne con grandi ambizioni. Inizia a lavorare come stagista presso la redazione del telegiornale Oteki taraf, dove a dominare su tutti è Lale Kiran. Si tratta della giornalista che dà il volto all’interno network. Asli è qui soprattutto per lei, essendo una grandissima fan. Si rende però conto che si tratta in realtà di una donna molto fredda e diffidente. La sua vita ruota intorno al lavoro e l’immagine perfetta che la giovane aveva di lei inizia a crepare.

La protagonista desidera raggiungere la fama come giornalista. Si trova così spiazzata dal comportamento della donna che considerava un modello da seguire. Decide di fare di tutto per spodestarla. Inizia così ad attaccarla nel solo modo che conosce. Dà il via a una guerra di tweet anonimi, sfruttando l’hashtag #reporterbugiarda. Spera così do distruggere la sua carriera e lasciare un posto vacante in redazione.

Al centro di Ambizione c’è lo scontro generazionale tra gen X e gen Z. Lale appartiene alla prima. Ha fatto la gavetta e ora domina tutto e tutti dai piani alti. Asli appartiene alla seconda, che vorrebbe cambiare il mondo ma soprattutto pretende che sia immediatamente ai suoi piedi. Le due donne si scontrano duramente ma soltanto una potrà sopravvivere alla battaglia.

Guardando al cast, la giovane Asli è interpretata da Miray Daner. Kenan e Lale sono invece Ibrahin Celikkol e Birce Akalay, che hanno già lavorato in coppia in passato. Spazio infine a Irem Sak, la migliore amica di Lale, e Defne Kayalar.