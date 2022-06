Jurassic World il Dominio: Bryce Dallas Howard dove l’hai già vista?

- Advertisement -

Jurassic World il Dominio dei Dinosauri è uscito al cinema e già fa parlare di sé. Non è solo questione di film evento, ci si chiede Bryce Dallas Howard che film ha fatto?

Jurassic World il Dominio dei Dinosauri è nelle sale dal 2 giugno. I fan della saga dei lucertoloni preistorici che hanno scritto la storia del cinema è praticamente terminata con l terzo capitolo di Jurassic World, ovviamente salvo sorprese! Guardando il film spicca la protagonista interpretata dall’attrice Bryce Dallas Howard, volto noto del grande schermo. Spicca pe bellezza con i suoi 42 anni di età e ci si chiede Bryce Dallas Howard che film ha fatto? Facciamo un salto ripercorrendo film e carriera della famosa figlia d’arte.

Jurassic World il Dominio dei Dinosauri: Bryce Dallas Howard biografia

Bryce Dallas Howard è nata il 2 marzo 1981 a Los Angeles, in California. È stata concepita a Dallas, in Texas, motivo del suo secondo nome. Suo padre, Ron Howard, è un ex attore diventato regista premio Oscar mentre sua madre è l’attrice e scrittrice Cheryl Alley. I suoi parenti famosi includono suo zio, l’attore Clint Howard, ei suoi nonni, gli attori Rance Howard e Jean Speegle Howard. Ha anche due sorelle gemelle più giovani, Jocelyn e Paig nate nel 1985 e un fratello Reed nato nel 1987. Le sue origini includono tedesco, inglese, scozzese e irlandese.

Bryce Dallas Howard è cresciuta a Greenwich, nel Connecticut, perché i suoi genitori hanno deciso di crescere i loro quattro figli il più lontano possibile dalle trappole dell’ambiente dello spettacolo. Durante la maggior parte della sua infanzia, non ha avuto molto accesso a una TV. Ha frequentato la Greenwich Country Day School e la Byram Hills High School di Armonk, New York. In quel periodo scopre l’esistenzialismo e divora i libri di Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Ha frequentato il prestigioso campo Steppenwolf School e Stagedoor Manor Performing Arts a Catskills, insieme alla sua amica Natalie Portman. Ha fatto domanda alla scuola di recitazione come Bryce Dallas, abbandonando il suo cognome per evitare un trattamento speciale a causa dell’associazione con il suo famoso padre. Dal 1999 al 2003 ha studiato allo Stella Adler Conservatory e alla Tisch School of the Arts della New York University e si è laureata con un BFA in Drama nel 2003. A quel tempo, si è esibita in produzioni di Broadway di opere classiche di George Bernard Shaw , William Shakespeare e Anton Cechov.

Jurassic World il Dominio dei Dinosauri: Bryce Dallas Howard in Twilight

La giovane Bryce Dallas Howard è apparsa in tre dei film di suo padre come comparsa, inclusa la sua apparizione da bambina insieme a sua madre in Apollo 13 (1995). Ha debuttato al cinema come Heather, un ruolo di supporto in Book of Love (2004) del regista Alan Brown. Il regista M. Night Shyamalan è rimasto colpito dalla sua interpretazione in una commedia di Broadway e l’ha scelta, senza un provino, come protagonista femminile nei suoi due thriller: The Village (2004) e Lady in the Water (2006). Howard ha sostituito Nicole Kidman nel sequel di Dogville (2003), Manderlay (2005). Ha recitato nel ruolo di Rosalind in As You Like It (2006), una ripresa del suo ruolo teatrale che ha fatto una tale impressione su Shyamalan. Ha anche interpretato Gwen Stacy nel terzo capitolo del franchise di Spider-Man, Spider-Man 3 (2007), e la protagonista femminile, Claire, nel sequel Jurassic World (2015).

Entrambi i film hanno battuto i record per i fine settimana di apertura più alti al momento della loro uscita. Tra gli altri film importanti di Bryce ci sono Terminator Salvation (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Help (2011) e 50/50 (2011). Bryce Dallas Howard è diventata una devota vegana, dopo che Joaquin Phoenix ha mostrato il suo Earthlings (2005), un documentario sulla crudeltà verso gli animali. Dopo averlo visto, non ha consumato prodotti animali, nemmeno latte o uova.

Le sue altre attività al di fuori della professione di attore includono giocare a basket e scrivere. Il 17 giugno 2006, nel Connecticut, ha sposato il suo fidanzato di lunga data, l’attore Seth Gabel, che ha incontrato alla New York University e con cui era uscita per cinque anni. Il 16 febbraio 2007, Bryce e suo marito, Seth, sono diventati genitori del loro primo figlio, un figlio di nome Theodore Norman Howard Gabel. La loro seconda figlia, una figlia di nome Beatrice Jean Howard Gabel, è nata il 19 gennaio 2012.