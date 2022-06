Rkomi fidanzata Paola di Benedetto? Il dettaglio social e la serata galeotta

- Advertisement -

Rkomi si è fidanzato con Paola di Benedetto? Spunta un dettaglio social e una serata pubblica che hanno scatenato i gossip sulla possibile coppia

Rkomi e Paola di Benedetto stanno insieme? Le coincidenze infiammano il mondo del gossip sulla possibile nuova coppia dell’estate che già fa sognare i fan che adorano il lieto fine meno le groupies di Mirko. Andiamo con ordine per scoprire cosa cìè di vero sul flirt tra l’influencer e il neo giudice di X factor. Ad avere la foto in esclusiva della serata trascorsa insieme dalla di Benedetto e Rkomi è Webboh che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto dei due insieme.

Secondo quanto rivela Webboh la mora conduttrice ed il rapper erano insieme a Milano al Teatro Manzoni per divertirsi con lo spettacolo del comico e Iena Max Angioni. Le serate trascorse insieme da Paola di Benedetto e Rkomi sarebbero state due il 31 maggio e il primo giugno. Non sappiamo cosa sia successo dopo e se c’è stato un after nei locali milanesi. A rendere più intriganti le indiscrezioni sul cantante di Insuperabile fidanzato con la speaker radiofonica di RTL.102.5 anche i dettagli social che non sfuggono all’occhio clinico degli amanti del gossip. Pare che i due si scambino emoji e commenti su Instagram.

Ricordiamo che Paola di Benedetto dopo la fine della storia con il cantante Federico Rossi non ha ufficializzato nessuna relazione mentre della vita privata di Mirko Martorana si è sempre saputo ben poco. Tempo al tempo e scopriremo se è solo gossip o se c’è davvero una storia tra l’influncer ed il rapper che insieme sarebbero davvero una bella coppia.