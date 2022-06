Surviving summer 2 si farà? Quando esce

- Advertisement -

Si farà Surviving summer 2? Quando esce la seconda stagione della serie TV Netflix? Ecco cosa sappiamo ad oggi.

Surviving summer trama

La protagonista della prima stagione di Surviving summer si chiama Summer Torres. Una ragazza problematica che si è fatta espellere due volte da scuola. Impossibile iscriverla nuovamente, per ora, e la madre deve partire per il Medio Oriente per motivi di lavoro. Cosa fare della ragazza? Decide di spedirla in Australia da un’amica.

Giunta a Shorehaven, la giovane è pronta a partire nuovamente. Nuove amicizie e un’inaspettata passione per il surf riusciranno a farle cambiare idea. Ha così inizio un percorso di crescita per lei, che dovrà imparare a non accusare sempre il mondo. La risposta non è mai ribellarsi per il gusto di farlo. Summer dovrà imparare a guardarsi a fondo, conoscersi e apprendere qualcosa dagli errori commessi.

Surviving summer 2 quando esce

Netflix non ha annunciato nulla in merito a Surviving summer 2. Nessuna notizia per il momento. Dopo aver visto per intero la prima stagione, però, viene da pensare come questa sia perfettamente autoconclusiva. Difficile ipotizzare un secondo capitolo, tenendo conto del percorso di crescita dei protagonisti portato a termine.

Forse l’unico modo per veder realizzato Surviving summer 2 sarebbe proporre nuovi personaggi e un nuovo cast. Molto dipenderà però dal successo riscosso tra gli abbonati e l’eventuale legame con gli attori coinvolti. Staremo a vedere ma tutto pare indicare una conclusione dello show.