Ms Marvel trama e cast della serie Marvel

Su Disney+ arriva una nuova serie Marvel. Ecco cosa sapere su Ms Marvel, show MCU che introduce una nuova supereroina.

Ecco la trama di Ms Marvel, quale storia verrà presentata nella nuova serie su Disney+. Una supereroina viene introdotta nell’MCU e troverà spazio tanto sul piccolo schermo quanto sul grande. Farà infatti il suo esordio al cinema in Captain Marvel 2 con Brie Larson.

Ms Marvel quando esce

La data d’uscita di Ms Marvel è fissata per l’8 giugno 2022. Chiunque volesse vedere gli episodi di questa nuova serie TV dovrà accedere al proprio account Disney+. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Ms Marvel quanti episodi

Si tratta di una miniserie. Ms Marvel avrà appena sei episodi, così come per Moon Knight. Si seguirà inoltre lo stesso schema, ovvero un episodio a settimana a partire dall’8 giugno. Ecco il programma completo:

Episodio 1 – 8 giugno

Episodio 2 – 15 giugno

Episodio 3 – 22 giugno

Episodio 4 – 29 giugno

Episodio 5 – 6 luglio

Episodio 6 – 13 luglio

Ms Marvel trama

Ms Marvel ha come protagonista Kamala Khan, adolescente americana musulmana che vive a Jersey City. È un’appassionata gamer, scrittrice di fan-fiction e fan a dir poco dei supereroi. La sua immaginazione è davvero sorprendente, soprattutto quando si parla di Captain Marvel.

Osserva questo mondo da lontano, ammirandolo e adorandolo. In realtà, però, si sente invisibile tanto a casa quanto a scuola. Tutto cambia di colpo quando ottiene dei superpoteri, proprio come gli eroi che ha sempre seguito. La sua vita sarà più facile con questo switch inatteso? Probabilmente no.

Ms Marvel cast

La protagonista di Ms Marvel è Iman Vellani, attrice canadese classe 2002 di fatto alla sua prima vera esperienza dopo tre cortometraggi. Al suo fianco vediamo il suo migliore amico Bruno Carrelli, ovvero Matt Lintz. A interpretare Kareem, ovvero Red Dagger, è Aramis Knight. Rish Shah è Kamran mentre Zenobia Shroff è Muneeba Khan, madre della protagonista. Il padre è invece Yusuf Khan, interpretato da Moah Kapur. A chiudere l’elenco vi è il fratello della giovane eroina, Amir Khan, ovvero Saagar Shaikh.

Iman Vellani sarà inoltre presente in The Marvel, ovvero Captain Marvel 2, insieme con Brie Larson e Teyonah Parris (Monica Rambeau). Non è da escludere, inoltre, che una delle due possa apparire in un cameo.