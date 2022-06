Ms Marvel chi è: origini del personaggio

- Advertisement -

Ms Marvel, nella versione di Kamala Khan, è un personaggio molto importante della nuova Marvel. È la prima supereroina islamica protagonista di un suo fumetto.

Andiamo a scoprire le origini di Ms Marvel. Ecco chi è e com’è nato il suo personaggio nei fumetti Marvel. Ideata nel 2013 dagli editori Marvel Sana Amanat e Stephen Wacker. Il suo inserimento nel panorama dei fumetti è parte integrante di un processo di inclusività della Casa delle Idee.

Ms Marvel chi è

Guardando al fumetto, Ms Marvel deve le proprie origini a Freccia Nera. Il leader degli Inumani ha diffuso le Nebbie Terrigene nell’atmosfera della Terra, così da poter combattere i mutanti. Quando diffuso nell’atmosfera ha il potere di risvegliare i geni inumani presenti in alcuni individui.

È quanto accade a Kamala Khan, giovane pakistana americana di Jersey City appassionata di fumetti e videogiochi. Si ritrova così da poter allungare o ingrandire i propri arti. Accrescere o diminuire la propria massa a piacimento cambia la sua vita per sempre. Può inoltre guarire molto rapidamente, sfruttando un fattore alquanto vicino a quello ben noto di Wolverine. Modificare il suo corpo può inoltre portarla a cambiare le proprie fattezze radicalmente.

Ha così inizio la sua nuova vita all’insegna della lotta al crimine. Dopo aver guardato da lontano eroi di tutti i generi, adorando in particolare Captain Marvel, è pronta a far parte del gruppo a sua volta.

Ms Marvel differenze fumetto e serie TV

Ms Marvel è disponibile su Disney+ dall’8 giugno. I fan del fumetto si ritroveranno a fare i conti con un’eroina in parte differente da quanto mostrato nel suo fumetto. Vediamo in che modo cambiano i suoi poteri e le sue origini sul piccolo schermo.

Chi legge i comic Marvel sa bene come la prima Ms Marvel sia stata Carol Danvers. In seguito è divenuta Captain Marvel e quel titolo è passato a Kamala Khan (prima di lei, però, è toccato a Sharon Ventura, Donna Cosa dei Fantastici 4 e Karlan Sofen). Nel fumetto è presentata come un’inumana col potere di allungarsi a dismisura. Nella serie TV, però, deve i suoi poteri ad alcune reliquie, alquanto simili a quanto visto in precedenza in Shang Chi. Indossate ai polsi, le conferiscono capacità simili a quelle di Captain Marvel.

Sulla questione è intervenuto Kevin Feige. Iniziamo col dire che non si è ancora parlato di Inumani nel mondo televisivo e cinematografico MCU. Per questo motivo le origini di Ms Marvel dovevano cambiare. Per quanto concerne i poteri, invece, ecco le parole di Feige: “Nei film e serie TV adattiamo i fumetti. Non si tratta di una trasposizione esatta. Kamala è apparsa in un momento specifico nella continuity dei fumetti. Ora viene introdotta in un momento molto specifico della continuity dell’MCU. Quelle due cose combaciano. Ciò che impareremo sull’origine di quei poteri e su come si manifestano è specificamente legato all’MCU. Mani e braccia giganti ci saranno nello spirito, anche se non in forma elastica e plastica”.

Tutto lascia pensare che si stia guardando alla nuova generazione di eroi dell’MCU. I poteri di Kamala sono quelli di Captain Marvel e richiamano quelli di Monica Rambeau. È facile pensare come la giovane Iman Vellani possa prendere il posto di Brie Larson tra non molto.