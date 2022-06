Regina Elisabetta da giovane: com’era non l’hai vista mai FOTO

- Advertisement -

Scopriamo com’era la Regina Elisabetta II da giovane: le foto dei suoi primi giorni da regina ci mostrano un’immagine incredibile e lontana nel tempo.

Sembra ormai una figura fuori dal tempo, una donna capace di sottrarsi allo scorrere delle contingenze e sembra che ormai sia presente da sempre nella storia. La Regina Elisabetta II è in carica da un tempo talmente lungo da essere diventata lei stessa il simbolo della corona inglese. Un regno lunghissimo, arrivato a ben 70 anni di longevità. Nata il 21 aprile 1926, Elisabetta II siede sul trono d’Inghilterra dal 6 febbraio 1952 e così, nel 2022, celebra i 70 anni del suo regno. Ricorrenza celebrata in maniera solenne col Giubileo di Platino, una serie di ricorrenze che dal 2 al 5 giugno festeggiano i 70 anni del regno della regina. La ricorrenza offre lo spunto ideale per guardarsi alle spalle e rivedere l’incredibile regno della regina e in particolare andare a vedere com’era Elisabetta II da giovane e com’è cambiata negli anni.

Com’era la Regina Elisabetta II da giovane

Era il 1952 quando la Regina Elisabetta II iniziò la sua avventura alla guida del Regno Unito, un viaggio che forse nessuno immaginava sarebbe stato così lungo. All’epoca della sua incoronazione, Elisabetta aveva appena 26 anni e si presentava come una bellissima giovane donna, che aveva già la regalità che l’ha sempre contraddistinta. Recentemente, la pagina Instagram della Royal Family ha condiviso degli scatti iconici, realizzati all’epoca dell’incoronazione della regina.

Quegli scatti offrono una retrospettiva veramente affascinante sulla regina, col suo volto giovane e solenne e la fierezza di essere il simbolo e la guida di uno dei più importanti paesi del mondo. Quegli scatti, in totale 59, furono utilizzati come base per l’immagine della regina sui francobolli dal 1953 al 1971 e inoltre sono la prima testimonianza della vita da regina di Elisabetta, il primo capitolo di una lunghissima storia.