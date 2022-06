Massimiliano Ossini chi è il conduttore di Uno Mattina Estate

- Advertisement -

Massimiliano Ossini: scopriamo chi è il conduttore che affiancherà Maria Soave alla guida di Uno Matttina Estate.

Uno Mattina sta per tornare con la sua versione estiva: archiviata quella classica, per i mesi di caldo estivo ci sarà al suo posto l’apposita versione condotta per l’occasione da Maria Soave e Massimiliano Ossini. Uno Mattina Estate dunque accompagnerà i fan per i prossimi mesi, trattando argomenti di attualità, di cronaca, ma anche argomenti più leggeri come lo sport e la cucina. Al timone del programma dunque Maria Soave e Massimiliano Ossini: scopriamo tutto sul conduttore.

Chi è Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini nasce a Napoli il 22 dicembre 1978. Nel 1997 si diploma al liceo scientifico e poi si laurea in Scienze della comunicazione a Milano, iniziando quindi a lavorare nel campo della pubblicità. Nel frattempo, fa il suo debutto a teatro come attore e soprattutto come conduttore in televisione, ottenendo una certa risonanza grazie alla sua esperienza a Disney Channel. Approda quindi in Rai, prima conducendo Disney Club su Rai 2 e partecipando poi al talent show Notti sul ghiaccio nel 2005, vincendo quell’edizione del programma di Milly Carlucci.

Con gli anni Massimiliano Ossini è diventato un volto molto importante della Rai, conducendo diversi programmi come Linea Verde, E se domani e Linea bianca. Ossini è stato alla guida di Uno Mattina Estate giù nel 2018, insieme a Valentina Bisti, e ora è pronto a tornare al timone del programma al fianco di Maria Soave.

Oltre all’attività televisiva, Massimiliano Ossini ha anche pubblicato diversi libri sull’alpinismo, una delle sue grandi passioni. Sul tema ha anche condotto un programma, dal titolo Kalipè – A passo d’uomo (titolo condiviso con alcuni dei suoi libri) in onda su Rai 2 dal 29 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, sappiamo che Massimiliano è sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli e i due hanno tre figli di nome Carlotta, Melissa e Giovanni.