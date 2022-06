Topo Gigio voce chi è che la fa

- Advertisement -

Una delle voci più famose della storia della televisione italiana è senza dubbio quella di Topo Gigio: scopriamo chi la fa.

Uno dei personaggi più iconici della storia della televisione e in generale dello spettacolo italiano è senza dubbio Topo Gigio, il pupazzo antropomorfo realizzato da Maria Perego e Guido Stagnaro nel 1959. Topo Gigio è diventato con gli anni una vera e propria icona, un mito per tantissimi bambini e soprattutto la sua voce si è affermata come una delle più riconoscibili e famose nell’immaginario collettivo degli italiani. La lunga vita di Topo Gigio ha fatto si che il pupazzo abbia avuto diverse voci: andiamo a scoprire chi sono state nel passato e chi è ora la voce di Topo Gigio.

Chi è la voce di Topo Gigio

La prima voce originale di Topo Gigio è quella di un vero e proprio mito della musica italiana, ovvero Domenico Modugno. Il suo impegno però è durato appena due anni, lasciando spazio a quella che è diventata la voce per antonomasia di Topo Gigio: quella di Giuseppe Mazzullo. La sua è stata la voce di Topo Gigio dal 1961 fino al 2006, anche quindi parecchio oltre la morte di Mazzullo, avvenuta nel 1988. La voce di Topo Gigio è cambiata nel 2007, con l’interregno di due anni di Davide Garbolino, a cui poi è succeduto Leo Valli nel 2010.

Quest’ultimo si è caratterizzato come la nuova voce di Topo Gigio, raccogliendo l’eredità di Giuseppe Mazzullo e portando avanti la ricca tradizione del celebre topo. Recentemente c’è stato un nuovo cambio della guardia, con Claudio Moneta che è diventato la nuova voce del celebre pupazzo in occasione del cartone Topo Gigio Cartoon. Dietro al mitico topo dunque c’è oggi l’attore e doppiatore milanese, con all’attivo una lunga carriera nel doppiaggio dei cartoni animati e famosi per essere anche la voce di Barney Stinson (Neil Patrick Harris) in How I Met Your Mother.