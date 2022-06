Alice in Borderland 2: prime foto della serie Netflix

- Advertisement -

La Geeked Week fa esultare moltissimi appassionati con le prime foto di Alice in Borderland 2. Un annuncio a sorpresa con gli episodi più vicini del previsto.

Un po’ a sorpresa sono spuntate le prime foto ufficiali di Alice in Borderland 2. Proviamo a fare il punto della situazione, così da capire quando uscirà la seconda stagione e cosa c’è da aspettarsi dai nuovi episodi in streaming su Netflix.

Alice in Borderland 2

La prima stagione della serie giapponese è giunta su Netflix il 10 dicembre 2022. Sono trascorsi meno di due anni e l’ansia dei fan ha raggiunto vette incredibili. Ecco spuntare le prime foto ufficiali della seconda stagione di Alice in Borderland, che vi proponiamo di seguito. Uno show un po’ di nicchia, che ha visto crescere il proprio pubblico internazionale soprattutto grazie al successo di Squid Game. È evidente, infatti, come le produzioni orientali stiano avendo ora tutt’altro risalto da parte della piattaforma streaming.

In Alice in Borderland un ex studente universitario, senza lavoro, si ritrova di colpo in una Tokyo del tutto desolata. Il suo nome è Arisu e dovrà competere con i suoi amici in giochi molto pericolosi per la propria sopravvivenza. A cambiare tutto sarà l’incontro con Usagi, una donna che affronta gli amici da sola e con la quale decidono di provare a studiare un modo per arrivare a chi tira le fila del gioco malvagio.

Alice in Borderland 2 foto

The next stage of the game has begun. ALICE IN BORDERLAND Season 2 is coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/O6XZOCeC8l — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Alice in Borderland 2 quando esce

È facile pensare come Alice in Borderland 2 uscirà a dicembre 2022. Esattamente due anni dopo l’arrivo della prima stagione. Netflix ha sottolineato come arriverà presto e pare difficile pensare a un lancio rinviato al 2023. Ancora un po’ di pazienza, dunque, per i fan in giro per il mondo dello show giapponese.