Liam Neeson è uno degli attori più famosi al mondo, che ha saputo passare da ruoli drammatici in film d’autore al cinema d’azione commerciale. Ecco 5 cose che non sapete su di lui.

Si è affermato soprattutto con il ruolo del protagonista in Schindler’s List di Steven Spielberg, nel 1993, ma dopo i 50 anni ha vissuto un revival inaspettato nel cinema d’azione, grazie al successo di Taken – Io vi troverò (2008), e oggi Liam Neeson è uno degli attori più amati e apprezzati di Hollywood.

Nato in Irlanda del Nord il 7 giugno 1952, oggi l’attore britannico compie 70 anni esatti, per cui ecco alcune curiosità su di lui, al di fuori della carriera cinematografica.

5 cose che non sapete su Liam Neeson

1. Era un promettente pugile

A quanto pare, i pugni e l’azione sono sempre stati nel suo dna: da ragazzo, infatti, Liam Neeson praticava la boxe, e arrivò anche a vincere il campionato giovanile irlandese. Tuttavia, dopo una sincope subito dopo un match lo convinse a scegliere un hobby meno pericoloso, e divenne attore.

2. Gli anni difficile a Belfast

Da giovane studente universitario e attore, ha vissuto a Belfast: erano i primi anni Settanta, quelli dei cosiddetti Troubles, gli scontri tra la componente cattolica e quella protestante della popolazione, e quindi tra filo-irlandese e filo-inglesi. “Ricordo il giorno successivo alla Bloody Sunday del 1972 – ha raccontato – tutto era incredibilmente calmo e molto molto sinistro”.

3. Ha anche giocato a calcio

Sempre nei primi anni Settanta, mentre studiava informatica alla Queen’s University di Belfast, fece un provino con il Bohemians FC, una squadra di calcio di Dublino, e finì a fare qualche allenamento e anche a esordire in una partita contro lo Shamrock Rovers. Alla fine, però, non fu confermato. Ad ogni modo, Liam Neeson ha rivelato di essere tifoso del Liverpool.

4. Una lunga storia d’amore

Nel corso della sua vita si è sposato una sola volta, nel 1994 con la collega Natasha Richardson, dalla quale ha avuto due figli, Michael e Daniel, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1996. I due si erano conosciuti nel 1984 sul set della miniserie tv Ellis Island. Sono rimasti sposati fino al 2009, quando Natasha Richardson è morta in un incidente sugli sci.

5. Giura che una volta è stato riconosciuto da un cavallo

Nel 2018, Liam Neeson ha raccontato al New York Post che, sul set del film dei fratelli Coen La ballata di Buster Scruggs, aveva riconosciuto un cavallo con cui aveva recitato in un precedente film western (probabilmente Un milione di modi per morire nel West, del 2014), e che anche l’animale lo aveva riconosciuto. Neeson è un amante degli animali, e se ce ne sono sul set di un film passa molto tempo con essi.