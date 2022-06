Netflix Cabinet of Curiosities: nuova serie di Guillermo Del Toro

- Advertisement -

Guillermo Del Toro porta su Netflix una serie antologica, Cabinet of Curiosities. Durante la Geeked Week è stato lanciato il teaser trailer dello show.

Guillermo Del Toro, celebre regista premio Oscar, torna con un nuovo progetto su Netflix. Abbiamo potuto dare un primo sguardo, così da capire il tono della serie, scoprendo inoltre l’incredibile cast. Del Toro proporrà alcune delle sue storie horror preferite, adattate in una veste differente.

Cabinet of Curiosities su Netflix

Guillermo Del Toro fa ritorno su Netflix con una serie horror antologica. Ciò vuol dire che ogni singolo episodio proporrà una storia autoconclusiva e slegata dalle altre di questa prima stagione. Sappiamo che vi saranno in totale otto episodi, dal momento che il regista premio Oscar ha adattato a suo modo otto delle sue storie dell’orrore preferite. Non conosciamo i titoli, che potrebbero aiutarci a capire un po’ le storie proposte, ma durante la Geeked Week, oltre al teaser trailer, è stato svelato il ricco cast che prenderà parte a questo progetto.

È stato inoltre svelato come Guillermo Del Toro non sarà il regista di tutti gli episodi, tutt’altro. Saranno coinvolti infatti anche altri registi di fama internazionale, apprezzati per celebri progetti. Basti pensare a Jennifer Kent (The Babadook), Catherine Hardwicke (Twilight), Keith Thomas (Firestarter) e Panos Cosmatos (Mandy). Ecco il cast di Cabinet of Curiosities su Netflix:

Ben Barnes

Rupert Grint

Sofia Boutella

Andrew Lincoln

Crispin Glover

Essie Davis

Per il momento non vi sono purtroppo informazioni relative alla data di lancio. Netflix proporrà nuove informazioni sicuramente nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere.