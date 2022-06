Netflix The Imperfects: nuova serie fantascientifica

- Advertisement -

The Imperfects è una nuova serie Netflix di genere fantascientifico, presentata durante la Geeked Week. Ecco le parole del cast.

Netflix ha presentato una nuova serie TV sci-fi, The Imperfects, mostrando il cast durante la Geeked Week. Gli attori coinvolti nel progetto hanno parlato un po’ dei propri personaggi, incuriosendo non poco il pubblico.

The Imperfects trama e cast

Abbiamo potuto scoprire il cast protagonista di The Imperfects, nuova serie fantascientifica Netflix. Ciò che sappiamo della trama è molto poco. Tre ventenni subiscono una sperimentazione da parte di un gruppo di scienziati malvagi. Questo processo li trasforma in un misto di esseri umani, mutanti e mostri, costretti a fuggire dal governo per avere salva la vita.

Morgan Taylor Campbell interpreta Tilda Webber e dice d’avere qualcosa in comune con lei: “Anche per me cantare è una forma di medicina. Devo dire però d’essere più una cantante da doccia, per essere onesta”. Rhianna Jagpal interpreta Abbi Singh e di lei dice questo: “Abbi è una scienziata eccezionale e credo siamo molto simili noi due, nel senso che non c’è nulla che possa mettersi tra noi e l’aiutare le persone che amiamo”.

Un pizzico d’Italia in questa serie Netflix con Italia Ricci, attrice canadese di origini chiaramente italiane. Interpreta la dottoressa Sydney Burke ed ecco il suo pensiero: “Ciò che mi lega a Sydney è il fatto che è una perfezionista. Tutto ha il suo posto e la sua utilità. Lei è molto meticolosa e organizzata e mi ritrovo molto in questo. Chiedete a mio marito”. Inaki Godoy è invece Juan Ruiz: “Ciò che ritrovo di me in Juan è il fatto che siamo entrambi degli eccellenti disegnatori (sorride ndr) ed entrambi siano molto affascinanti. È messicano come me e abbiamo entrambi un mostro terrificante dentro di noi che non sappiamo controllare, ma queste sono un po’ troppe informazioni”.