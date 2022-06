Spiderhead: clip esclusiva del film Netflix con Chris Hemsworth

- Advertisement -

Spiderhead è il nuovo film di Chris Heamsworth in arrivo su Netflix. Il celebre attore ha presentato una clip esclusiva.

Ecco tutto quello che dovete sapere su Spiderhead, nuovo film Netflix con protagonista Chris Hemsworth. Una pellicola particolarmente attesa, che promette d’essere un successo. Abbiamo già apprezzato un trailer e durante la Geeked Week abbiamo avuto anche una clip esclusiva proposta da Thor in persona.

Spiderhead trama e cast

Spiderhead è basato sul racconto breve dello scrittore George Saunders. Diretto da Joseph Kosinsi e scritto dalla coppia Rhett Reese e Paul Wenick, creatori di Zombieland e sceneggiatori di Deadpool. Sul fronte crew abbiamo dei nomi fantastici e il cast non è affatto da meno.

Spiderhead è ambientato nel futuro. Ai detenuti viene data una chance di ottenere una riduzione di pena. Cosa devono fare? Prestarsi al volontariato, per così dire. Si ritrovano a essere soggetti medici del dottor Steve Abnesti. Questi è uno scienziato visionario che ha fondato un carcere in cui vengono praticate terapie sperimentali. Le sue cavie sono ovviamente i detenuti.

A questi viene impiantato un dispositivo, dietro accettazione dei rischi (di cui sono in realtà all’oscuro), che inietta dei farmaci in grado di alterare la loro mente. Cambiano da persona a persona e il più delle volte gli effetti paiono benefici. Tutto perfetto fino a quando uno dei detenuti non inizia a dubitare dello scopo di tali farmaci. Attraverso il loro uso il dottor Abnesti ha il totale controllo delle menti dei carcerati. Ciò vuol dire essere in grado di manipolarli a suo piacimento. Quale sarà il suo scopo ultimo?

Guardando al cast, il protagonista della pellicola, Steve Abnesti, è Chris Hemsworth. Come detto, è affiancato da un gran numero di importanti attori e attrici. Spazio così a Miles Teller (Jeff), Ron Smyck (Dave), Stephen Tongun (Ray), Charles Parnell (Knowles), Jurnee Smollett (Rachel), Mark Paguio (Verlaine), Sam Delich (Adam), Tess Haubrich (Heather), BeBe Bettencourt (Emma), Joey Vieira (Miguel) e Daniel Reader (Ryan).

Spiderhead trailer

Spiderhead clip esclusiva

Spiderhead quando esce

Netflix ha fornito una data ufficiale per il film con protagonista Chris Hemsworth. Il celebre attore torna sulla piattaforma poco dopo l’approdo di sua moglie con Interceptor. Quando esce Spiderhead? La data d’uscita fissata è il 17 giugno 2022. Appuntamento per le 9.00 del mattino del giorno indicato.